"Это в лучшем случае": Потапенко рассказал, когда восстановятся доходы россиян

Что будет с доходами россиян в 2021 году и когда они вернутся на докризисный уровень, Sobesednik.ru объяснили эксперты Наталья Зубаревич и Дмитрий Потапенко.

Одним из самых тяжелых последствий пандемии коронавируса стало резкое падение доходов россиян. Что бы там ни говорила официальная статистика, привычно сглаживающая углы, удар по карману и семейному бюджету почувствовали все. Когда доходы россиян снова начнут расти и выйдут на докризисный уровень? Произойдет ли это уже в 2021 году? Sobesednik.ru изучил прогнозы разных экспертов.

Эксперты Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ спрогнозировали восстановление доходов россиян на 2% в течение 2021 года и выход на докризисные показатели в 2022 году.

– Годовые данные за 2021-й мы получим только в конце января-начале февраля 2022 года, – пояснила Sobesednik.ru Наталья Зубаревич, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. – Падение доходов, по предварительным оценкам, может составить 4-4,5%.

Зубаревич рассказала, что за третий квартал 2020 года доходы россиян просели на 5%, за второй – на 8%. И даже если вдруг в 2021 году произойдет рост доходов, они все равно не поднимутся до уровня 2014 года, когда упали на 7%.

Наталья Зубаревич // Фото: скриншот с YouTube

Бизнесмен Дмитрий Потапенко тоже не верит, что к 2022 году доходы россиян выйдут даже на тот уровень, который был до пандемии.

– Мне «нравится», когда прогнозы о доходах делают люди, которые не живут на те самые низкие доходы, – говорит он. – Я, честно говоря не знаю, на какие маркеры опираются данные персонажи. Дело в том, что надо объяснить, как мы заканчиваем этот год: с дефицитом в 1,8 триллиона рублей – это почти двухлетний профицит (в 2020 году планировался профицит в 900 миллиардов рублей).

В лучшем случае восстановление произойдет к 2025-2026 году, – считает Дмитрий Потапенко.

Всем живущим не по средствам советую вернуться на грешную землю и посмотреть на задолженность россиян, на недособираемость налогов, на дефицит бюджета и другие цифры, которые есть в открытом доступе.