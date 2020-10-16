Россияне потеряли 850 млрд за "нерабочие месяцы с сохранением заработной платы"

В апреле и мае 2020 года во время жесткого локдауна, обозначенного президентом Владимиром Путиным как «нерабочие» месяцы «с сохранением заработной платы», доходы россиян сократились на 802 миллиарда рублей, или 16 миллионов среднемесячных зарплат, говорится в исследовании «Национального кредитного рейтинга» (НКР) «Цена карантина». В июне к этому добавились ещё 39 миллиардов. Причем в эти цифры входят только трудоустроенные официально: самозанятых и «черный» сектор работа не учитывает.

Чтобы понять, сколько россияне не сумели заработать во время самоизоляции, в НКР сопоставили налоговые отчисления с заработных плат физлиц в региональные бюджеты и восстановили по ним объем средств по разнице между месяцами. За второй квартал отчисление этого налога снизилось на 9,5%, хотя за первые три месяца он вырос на 12%, передает РБК. Отмечается, что потери сильнее всего оказались в Москве и Санкт-Петербурге.

По мнению экспертов, люди, зарабатывавшие на видах деятельности, которые были сильно ограничены во время самоизоляции (ремонт, строительство, сфера услуг), потеряли ещё больше, чем трудоустроенные официально. Таких агентство насчитало 13 миллионов человек.

В «белом» же секторе падение доходов чаще всего было вызвано не увольнениями, а сокращением рабочей недели или введением неполных рабочих дней. При этом Росстат в это время отчитывался о формальном росте номинальной зарплаты из-за сокращения сотрудников, которые трудились полный рабочий день.