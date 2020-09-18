Росстат: За II квартал стало на 1,3 млн больше живущих менее чем на 11 468 рублей

По данным Росстата, к третьему кварталу этого года количество россиян, которые находятся «за чертой бедности», выросло почти до 20 миллионов человек или 13,5% от населения России. Это люди, которые живут менее чем на прожиточный минимум, установленный на уровне 11 468 рублей в месяц.

За второй квартал таких людей в стране стало больше на 7% или на 1,3 миллиона больше. Причем это уже учитывает правительственные меры помощи, которая выделяется во время пандемии: «В объеме денежных доходов населения за II квартал 2020 года учтены 359,4 млрд рублей, которые были выделены Правительством Российской Федерации в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии», — говорится в заявлении пресс-службе Росстата.

В ведомстве обращают внимание, что в основном помощь доставалась семьям с детьми. Также отмечается, что в конце года оценка статистической службы может уточниться.