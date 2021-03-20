Ученые нашли связь между вакциной AstraZeneca и проблемами свёртываемости крови

Эксперты из независимых друг от друга лабораторий в Норвегии и Германии пришли к выводу, что применение вакцины AstraZeneca действительно может стать причиной возникновения тромбов в венах мозга. Другой причины их возникновения ученые не видят, но речь идет об очень низкой вероятности такого побочного эффекта, который тем не менее без проблем может быть вылечен в медицинских заведениях среднего уровня. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тромбоз в головном мозге, по мнению специалистов, развивается в результате аутоиммунной реакции на препарат — в результате появляется антитело, которое и служит причиной закупорки сосудов. О его образовании, согласно данным немецких ученых, скажет простой анализ крови: его симптомами являются головные боли и нарушение зрения.

Проблемы с применением вакцины AstraZeneca начали возникать после нескольких сообщений о смерти людей из-за проблем со свертываемостью крови. Сейчас набралось уже порядка двух десятков таких случаев на десятки миллионов привитых препаратом людей.

Около 20 стран, преимущественно европейских, временно приостановили использование этой вакцины, хотя Всемирная организация здравоохранения и создатели препарата отрицают возможную связь между этими смертями и вакциной. Европейский регулятор, одобривший вакцину, также не располагает данными о наличии такой связи.

Тем не менее на фоне нехватки вакцины от коронавируса в Евросоюзе недовольны недопоставкой препарата. В этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн даже пригрозила запретить экспорт вакцины за пределы ЕС. «У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны», — приводит её слова издание ZDF.

Несмотря на проблемы, многие страны продолжают прививаться вакциной AstraZeneca. Накануне ей привился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, тяжело перенесший коронавирус ранее, а также его французский коллега Жан Кастекс. Доля населения Великобритании, привитая хотя бы одной дозой, уже составляет более 50%.