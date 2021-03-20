Газпровод недостаточно "Зеленый", взлом Маска по Достоевскому. Главное к 20 марта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca: «Прививка — это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к той жизни, по которой мы так скучаем», — пишут он. Также накануне AstraZeneca привился французский премьер Жан Кастекс.

Bloomberg обращает внимание, что американские санкции вскоре могут стать меньшей из проблем реализации российского газопровода «Северный поток-2». Поддерживающая проект канцлер Ангела Меркель этой осенью должна уйти со своего поста, а на прошедших недавно региональных выборах её партия ХДС проиграла с заметной потерей позиций. В Германии набирает популярность партия «Зеленых», которая последовательно выступает против газопровода, так как его строительство «противоречит экологическим целям Евросоюза». Напомним, что канцлера Германии выбирают именно депутаты парламента, выборы в который пройдут осенью.

Бизнесмен Тимур Салихов получил два года колонии за насилие против правоохранителя на митинге 23 января в поддержку Навального. Он признал свою вину в том, что несколько раз ударил росгвардейца по голове и туловищу и выплатил пострадавшему 30 тысяч рублей, сообщает «Медиазона». По словам его невесты, он вместе с толпой пытался защитить подростка, которого задерживали.

Режиссера Виталия Манского оштрафовали на 10 тысяч рублей, потому что он стоял с синими трусами и здания ФСБ в Москве, сообщили «МБХ Медиа» представители «Правозащиты Открытки».

Сегодня в Москве состоится съезда Ассоциации независимых депутатов, который должен стать ответом на разгон форума муниципальных депутатов «Объединенных демократов». Один из организаторов мероприятия, мундеп Якиманки Андрей Морев призвал все политические силы страны принять в нем участие. В одном из коворкингов должны оффлайн собраться несколько десятков депутатов, а другие присоединятся в онлайн формате. Точное место сообщают только участникам. «После многочисленных попыток дезорганизовать и сорвать работу муниципальных депутатов единственным и самым верным считаем собраться на офф-лайн встречу и таким образом ответить на абсурдные действия всей правоохранительной системы», — приводят «Открытые медиа» заявление организаторов.

Живущий в США россиянин Егор Крючков признался, что пытался заплатить за информацию компании Tesla в целях шантажа. Для этого он хотел с помощью сотрудника фирмы запустить в её сеть вирус. Прокурор считает, что он действовал от имени сообщников за границей, хотя ФБР не выявило связей дела с Кремлем, пишет Минюст США. Срок его заключения, предположительно, составит не более 10 месяцев, семь месяцев он уже отсидел, дожидаясь приговора.

Гендиректор компании Илон Маск прокомментировал эту новость, написав по-русски оригинальное название романа Федора Достоевского «Преступленіе и наказаніе».

Федерация американских ученых утверждает, что США за последние годы тайно вывезли из стран НАТО 50 из 150 своих ядерных боеголовок, пишет «КоммерсантЪ». По их сведениям, 30 из них пришлись на Турцию, когда там в 2016 году произошла попытка госпереворота, а власти обвинили в нем США. Опрошенные газетой эксперты полагают, что Москва, которая раньше выступала за такие шаги, сейчас об этом даже не просила и не выполняла ответных действия. Размещение же ядерного оружия в других странах, по их мнению, утратило былое значение.