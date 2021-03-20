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Новости дня

20 марта, суббота

[10:39]Газпровод недостаточно "Зеленый", взлом Маска по Достоевскому. Главное к 20 марта

19 марта, пятница

[19:50]Российские студенты заявили, что в 1812 году Кутузов воевал с немцами
[18:30]Эксперт перечислил доплаты, положенные пенсионерам в 2021 году
[18:11]Сергей Лавров придумал новое название для врущих политиков. Без мата
[18:05]Летевший из Антальи в Москву лайнер с 194 людьми на борту сел в Ростове-на-Дону
[17:51]Крепкие кандидаты: Лукашенко назвал Караева одним из своих возможных преемников
[17:45]Нарколог раскрыл способы снизить вред от употребления алкоголя
[17:24]Пострадавшие при ЧП в Химках получат от 100 до 500 тысяч, семьи жертв – по 1 млн
[17:11]Яшин потребовал наказать Собянина за концерт c Путиным "Крымская весна"
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[15:36]Газовые фонари для Путина: Собянин благоустроит остров Балчуг возле Кремля
[15:29]Габышев, объявивший новый "поход на Москву", признан невменяемым повторно
[14:37]Россиян предупредили о слежке за пользователями обновленного WhatsApp
[14:27]Популярная байкерша-блогер оказалась 50-летним мужчиной: фото
[14:11]В Грузии сообщили о смерти медсестры, привившейся вакциной AstraZeneca
[13:59]Число жертв взрыва в Химках увеличилось до трех, СК возбудил уголовное дело
[13:40]В Питере и Москве силовики явились в офисы "Открытой России" и "МБХ Медиа"
[12:58]Каждый пятый рассчитывает, что его ребенок после школы пойдет в колледж или ПТУ
[11:48]Причиной взрыва в Химках, при котором погиб один человек, мог стать бытовой газ
[11:29]Племянник Путина предложил расстрелять Байдена
[11:27]В столице задержаны два оппозиционных мундепа
[10:52]Латвия вслед за другими странами ЕС возобновила применение вакцины AstraZeneca
[09:50]Московские "армейцы" победили испанский "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

18 марта, четверг

[18:14]Установку памятника Кобзону в центре столицы одобрили после года обсуждений
[17:42]"Время его не пощадило": Медведев дал свою оценку словам Байдена о Путине
[17:20]Глава Федерации легкой атлетики Таджикистана дисквалифицирован за допинг
[16:46]"Мы его вылечим": Кадыров отреагировал на скандальные заявления президента США о Путине
[16:02]Депутата Мосгордумы оштрафовали на 300 тысяч за "организацию" акции 23 января
[15:26]Фургалу не дают общаться с адвокатами и обелить своё имя от нападок в СМИ
[14:07]Состоялась онлайн-премьера "Лиги справедливости Зака Снайдера"
[13:30]Кремль о словах Байдена, что Путин – "убийца": "Очень плохие высказывания"
[13:04]"Нарастает изоляционизм": Лишь 29% россиян считают Россию европейской страной
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[10:56]Андрей Кураев призвал отказаться от Интернета и сериалов на время Великого поста
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[09:53]Чиновник поразился, что люди не хотят работать за 15 тысяч. Сам он получает 82
[09:25]КС проверит законность приравнивания серии одиночных пикетов к митингу
[08:48]Власти ждут данных и санкций, у Амнисти ищут совесть. Главное к 18 марта

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Газпровод недостаточно "Зеленый", взлом Маска по Достоевскому. Главное к 20 марта

Общество
10:39, 20 марта 2021

Газпровод недостаточно "Зеленый", взлом Маска по Достоевскому. Главное к 20 марта
Борис Джонсон // Фото: Twitter
Борис Джонсон // Фото: Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca: «Прививка — это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к той жизни, по которой мы так скучаем», — пишут он. Также накануне AstraZeneca привился французский премьер Жан Кастекс.

Bloomberg обращает внимание, что американские санкции вскоре могут стать меньшей из проблем реализации российского газопровода «Северный поток-2». Поддерживающая проект канцлер Ангела Меркель этой осенью должна уйти со своего поста, а на прошедших недавно региональных выборах её партия ХДС проиграла с заметной потерей позиций. В Германии набирает популярность партия «Зеленых», которая последовательно выступает против газопровода, так как его строительство «противоречит экологическим целям Евросоюза». Напомним, что канцлера Германии выбирают именно депутаты парламента, выборы в который пройдут осенью.

Бизнесмен Тимур Салихов получил два года колонии за насилие против правоохранителя на митинге 23 января в поддержку Навального. Он признал свою вину в том, что несколько раз ударил росгвардейца по голове и туловищу и выплатил пострадавшему 30 тысяч рублей, сообщает «Медиазона». По словам его невесты, он вместе с толпой пытался защитить подростка, которого задерживали.

Режиссера Виталия Манского оштрафовали на 10 тысяч рублей, потому что он стоял с синими трусами и здания ФСБ в Москве, сообщили «МБХ Медиа» представители «Правозащиты Открытки».

Сегодня в Москве состоится съезда Ассоциации независимых депутатов, который должен стать ответом на разгон форума муниципальных депутатов «Объединенных демократов». Один из организаторов мероприятия, мундеп Якиманки Андрей Морев призвал все политические силы страны принять в нем участие. В одном из коворкингов должны оффлайн собраться несколько десятков депутатов, а другие присоединятся в онлайн формате. Точное место сообщают только участникам. «После многочисленных попыток дезорганизовать и сорвать работу муниципальных депутатов единственным и самым верным считаем собраться на офф-лайн встречу и таким образом ответить на абсурдные действия всей правоохранительной системы», — приводят «Открытые медиа» заявление организаторов.

Живущий в США россиянин Егор Крючков признался, что пытался заплатить за информацию компании Tesla в целях шантажа. Для этого он хотел с помощью сотрудника фирмы запустить в её сеть вирус. Прокурор считает, что он действовал от имени сообщников за границей, хотя ФБР не выявило связей дела с Кремлем, пишет Минюст США. Срок его заключения, предположительно, составит не более 10 месяцев, семь месяцев он уже отсидел, дожидаясь приговора.

Гендиректор компании Илон Маск прокомментировал эту новость, написав по-русски оригинальное название романа Федора Достоевского «Преступленіе и наказаніе».

Федерация американских ученых утверждает, что США за последние годы тайно вывезли из стран НАТО 50 из 150 своих ядерных боеголовок, пишет «КоммерсантЪ». По их сведениям, 30 из них пришлись на Турцию, когда там в 2016 году произошла попытка госпереворота, а власти обвинили в нем США. Опрошенные газетой эксперты полагают, что Москва, которая раньше выступала за такие шаги, сейчас об этом даже не просила и не выполняла ответных действия. Размещение же ядерного оружия в других странах, по их мнению, утратило былое значение.

Тема: Илон Маск

Теги: #Газ #Вакцина от коронавируса #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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