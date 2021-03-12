ВОЗ: Нет доказательств, что кто-то из 268 млн привитых людей умер из-за вакцины

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала решение нескольких стране временно приостановить распространение вакцины AstraZeneca из-за возможной корреляций с единичными случаями смерти от проблем со свертываемостью крови. Официальный представитель организации Тарик Яшаревич заверил ТАСС, что никаких причин утверждать, что применение одной из вакцин привело к гибели хотя бы одного человека нет.

«По состоянию на 9 марта с начала пандемии было прописано более 268 млн доз вакцин от COVID-19, согласно данным, поступившим в ВОЗ от национальных правительств. До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19», — приводит агентство его заявление.

Как писал Sobesednik.ru, ранее решение о временной приостановке использования препарата компании AstraZeneca приняли Дания, Исландия, Италия и Норвегия. С тех пор к ним присоединилась ещё и Румыния. В ВОЗ пояснили, что эти страны решили не использовать эту вакцину лишь на время расследования ряда смертей из-за тромбов. Там подчеркивают также, что речь идет о «конкретных партиях» препарата, а не о вакцине в общем. Там уверены, что это лишь «мера предосторожности» со стороны национальных правительств.

При этом, ссылаясь на оценку Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое принимает конечное решение об одобрении или неодобрении вакцин на территории Евросоюза, даже с учетом возникших рисков, продолжение процесса вакцинации во время расследования является приемлемым.