"Запасное" дело на Фургала, J&J в ЕС, вертолетные деньги Байдена. Главное к 12 марта

«КоммерсантЪ» сообщает, что на случай, если экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оправдают по делу об убийствах 16-летней давности, против него готовят новые, «запасные» обвинения в мошенничестве. Экономическое преступление ему могут предъявить из-за досудебного соглашения его бывшего соратника Николая Шухова. Газета указывает на тот факт, что прежде чем СКР получил согласие на сделку, Шухов «перенес несколько гипертонических кризов, сломал ногу и даже в суды, продлевавшие ему меру пресечения, приходил на костылях».

Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против россиян, сообщают источники ТАСС и EUobserver. Принять их должны 22 марта. В одной компании с РФ также идут Китай, Северная Корея, Ливия, Эритрей и Южный Судан, на которые также наложат санкции в связи с нарушением прав человека. Уточняется, что в случае с РФ это касается событий в Крыму.

Президент США Джо Байден подписал «План спасения Америки». Согласно документу, власти США выделят $1,9 трлн на пакет помощи населению. В режиме «вертолетных денег» каждый американец с доходом ниже $75 тысяч в год получит по $1400, на детей до 6 лет выплатят $3600, а на несовершеннолетних от 6 лет — $3000. Местным органам самоуправления выделят $350 млрд. В целом этот пакет мер увеличит объем мировой экономики в этом году на 1 п. п.

Кроме того, Байден пообещал, что к 1 мая каждый американец старше 18 лет будет иметь доступ к вакцине. В Штатах откроют дополнительные прививочные пункты: Байден пообещал ежедневно прививать по 2 млн человек, чтобы за первые 60 дней его президентства вакцинировать 100 млн человек. Ранее он собирался сделать это за 100 дней.

В России из-за пандемии на 2 года снизилась средняя продолжительность жизни. Это следует из слитых правительственных документов, правдивость которых подтверждают источники РБК. Из-за избыточной смертности в апреле-декабре 358 тысяч человек, продолжительность жизни в 2020 году составила 71,1 года вместо 73,3 лет годом ранее. К прежним показателям она вернется не раньше 2024 года.

Еврокомиссия одобрила применение в ЕС вакцины Johnson&Johnson. Чтобы привиться ею, нужна только одна доза, а хранить её можно в простом холодильнике. Эффективность препарата оценивается в 67%. Таким образом в ЕС разрешены уже четыре вакцины, включая Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Как отмечает Euronews, вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили в Дании, Исландии, Италии и Норвегии. Пока это лишь осторожность, так как в странах сообщается о нескольких случаях образования тромбов у привитых людей, связь с прививкой на настоящий момент не доказана.

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи покинул свой пост из-за скандала с одобрением вакцины «Спутник V» до того, как его разрешит европейский регулятор. Правящая коалиция ранее выдвинула ультиматум: развал коалиции или увольнение министра здравоохранения. Это предвосхитило единоличное решение премьера Игоря Матовича завести в страну российскую вакцину без согласия сторонников по коалиции. В процессе Матович также оскандалился шуткой, будто заплатит за препарат украинским Закарпатьем.

Госдеп США осудил решение российских властей замедлить Twitter: «Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю за интернетом и онлайн-контентом. Выражение мнений и разногласий, в том числе через интернет, укрепляет общество, а не несет ему угрозу. Свобода самовыражения играет важную роль в формировании более толерантного и инклюзивного общества», — говорится в сообщении ведомства. Прежде Twitter также сообщил, что «глубоко обеспокоен» вмешательством властей РФ в онлайн-переписки.