Фото в статье: Global Look Press, АГН "Москва", Instagram

Познер считает, что православие – трагедия для России. Во что должна верить страна?
Фото в статье: автора

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА
Фото: Global Look Press

Доллар хотят запретить. Пора ли продавать баксы?
Танец с Путиным оказался для фрау Кнайсль судьбоносным // фото: Alexei Druzhinin, Global Look Press

Кто девушку танцует, тот ее и в "Роснефть" пристраивает
В центре внимания
Фото: личный архив Оксаны Пушкиной
Оксана Пушкина резко раскритиковала идею о 4-дневной рабочей неделе для женщин
Артемий Троицкий: Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Загадка на 42 млн: Чьи карманы пополняет доходный дом на Покровке

Новости дня

12 марта, пятница

[13:59]Попова заявила об угрозе заражения людей птичьим гриппом. На вакцину уйдет полгода
[13:57]Netflix надоело, что пользователи делятся аккаунтами. Это начали пресекать
[13:20]Буш, Обама, Клинтон и Картер снялись в рекламе вакцинации. Без Трампа
[12:45]ВОЗ: Нет доказательств, что кто-то из 268 млн привитых людей умер из-за вакцины
[12:41]Ученые NASA назвали точную дату апокалипсиса на Земле
[12:01]В России нашли 6 тысяч камер, доступ к которым может получить любой желающий
[11:32]Великобритания призвала граждан не оставаться в Мьянме без резкой необходимости
[10:51]В правительстве хотят лишить соцподдержки россиян, скрывающих реальные доходы
[10:05]Правительство поручило Минфину проработать идею введения продуктовых карточек
[09:14]Натали Портман впервые снимется в сериале. Счастливчиками стали Apple TV
[08:37]"Запасное" дело на Фургала, J&J в ЕС, вертолетные деньги Байдена. Главное к 12 марта

11 марта, четверг

[19:02]Навального наградят российской кинопремией в апреле
[18:20]Основатель одноименной шоколадной фабрики Андрей Коркунов признан банкротом
[17:37]Как в анекдоте: министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с Аксеновым
[16:57]Петербург обогнал Москву в рейтинге качества школьного образования на 0,1 балла
[16:14]ФСПП: почти у шести тысяч россиян имеются двойники с долгами
[15:28]Минздрав: При коронавирусе возникают психические расстройства
[14:56]"Самый серьёзный дефицит": Балуев указал на отсутствие достойных киносценариев
[14:03]Список богатейших людей с состоянием более $100 млрд пополнил Уоррен Баффет
[14:01]В туалете министра здравоохранения Алтая нашли тайник с 6 млн рублей
[13:17]Вице-премьер Татьяна Голикова возглавила совет по поддержке российского кино
[12:34]Убитого из-за карикатур на Мухаммада французского педагога оболгала его ученица
[12:12]Лето в России растянется на шесть месяцев, а зима сократится до двух
[11:37]Тихановского и его соратников обвинили в ущербе Белоруссии более чем на $1,3 млн
[10:17]Адвокат: против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели дело по трем статьям
[09:29]Фанаты негодуют из-за новости о том, что Дзюбу вызовут на матчи сборной в марте

10 марта, среда

[18:05]С 2023-го приоритет при приеме в школы искусств получат "наиболее одаренные"
[17:41]В Ереване проходит акция за отправленного Пашиняном в отставку главу генштаба
[17:13]Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Катаре, избежав встречи с Ришаром Гаске
[16:34]Госслужащих могут освободить от ответственности за взятки в условиях ЧС
[16:00]Германия надеется координировать с США дальнейшие санкции против России и Китая
[15:12]В Беларуси "дворовые чаты" приравняли к экстремистским группировкам
[14:40]Гостайной стали данные о ФСБшнике, рассказавшем Навальному о "Новичке" на трусах
[14:16]"Не вижу смысла": Стас Пьеха объяснил, почему отказывается от участия в ток-шоу
[13:44]В правительстве винят в сбоях Ростелеком, а в Совфеде – американских хакеров
[13:09]Песков заверил, что РКН сделал выводы по Telegram. Сбои просят с ним не связывать
[12:23]Сайты госорганов упали на фоне начала замедления Twitter. Госдума парализована
[11:27]Власти соберут биометрию половины россиян. Есть риск слежки и утечки данных
[10:25]"Защита российских граждан": Роскомнадзор замедляет и грозит заблокировать Twitter
[10:00]Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в Конституционном суде

Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
sobesednik logo

"Запасное" дело на Фургала, J&J в ЕС, вертолетные деньги Байдена. Главное к 12 марта

Политика
08:37, 12 марта 2021

"Запасное" дело на Фургала, J&J в ЕС, вертолетные деньги Байдена. Главное к 12 марта
Джо Байден // Фото: Global Look Press
Джо Байден // Фото: Global Look Press

«КоммерсантЪ» сообщает, что на случай, если экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оправдают по делу об убийствах 16-летней давности, против него готовят новые, «запасные» обвинения в мошенничестве. Экономическое преступление ему могут предъявить из-за досудебного соглашения его бывшего соратника Николая Шухова. Газета указывает на тот факт, что прежде чем СКР получил согласие на сделку, Шухов «перенес несколько гипертонических кризов, сломал ногу и даже в суды, продлевавшие ему меру пресечения, приходил на костылях».

Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против россиян, сообщают источники ТАСС и EUobserver. Принять их должны 22 марта. В одной компании с РФ также идут Китай, Северная Корея, Ливия, Эритрей и Южный Судан, на которые также наложат санкции в связи с нарушением прав человека. Уточняется, что в случае с РФ это касается событий в Крыму.

Президент США Джо Байден подписал «План спасения Америки». Согласно документу, власти США выделят $1,9 трлн на пакет помощи населению. В режиме «вертолетных денег» каждый американец с доходом ниже $75 тысяч в год получит по $1400, на детей до 6 лет выплатят $3600, а на несовершеннолетних от 6 лет — $3000. Местным органам самоуправления выделят $350 млрд. В целом этот пакет мер увеличит объем мировой экономики в этом году на 1 п. п.

Кроме того, Байден пообещал, что к 1 мая каждый американец старше 18 лет будет иметь доступ к вакцине. В Штатах откроют дополнительные прививочные пункты: Байден пообещал ежедневно прививать по 2 млн человек, чтобы за первые 60 дней его президентства вакцинировать 100 млн человек. Ранее он собирался сделать это за 100 дней.

В России из-за пандемии на 2 года снизилась средняя продолжительность жизни. Это следует из слитых правительственных документов, правдивость которых подтверждают источники РБК. Из-за избыточной смертности в апреле-декабре 358 тысяч человек, продолжительность жизни в 2020 году составила 71,1 года вместо 73,3 лет годом ранее. К прежним показателям она вернется не раньше 2024 года.

Еврокомиссия одобрила применение в ЕС вакцины Johnson&Johnson. Чтобы привиться ею, нужна только одна доза, а хранить её можно в простом холодильнике. Эффективность препарата оценивается в 67%. Таким образом в ЕС разрешены уже четыре вакцины, включая Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Как отмечает Euronews, вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили в Дании, Исландии, Италии и Норвегии. Пока это лишь осторожность, так как в странах сообщается о нескольких случаях образования тромбов у привитых людей, связь с прививкой на настоящий момент не доказана.

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи покинул свой пост из-за скандала с одобрением вакцины «Спутник V» до того, как его разрешит европейский регулятор. Правящая коалиция ранее выдвинула ультиматум: развал коалиции или увольнение министра здравоохранения. Это предвосхитило единоличное решение премьера Игоря Матовича завести в страну российскую вакцину без согласия сторонников по коалиции. В процессе Матович также оскандалился шуткой, будто заплатит за препарат украинским Закарпатьем. 

Госдеп США осудил решение российских властей замедлить Twitter: «Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю за интернетом и онлайн-контентом. Выражение мнений и разногласий, в том числе через интернет, укрепляет общество, а не несет ему угрозу. Свобода самовыражения играет важную роль в формировании более толерантного и инклюзивного общества», — говорится в сообщении ведомства. Прежде Twitter также сообщил, что «глубоко обеспокоен» вмешательством властей РФ в онлайн-переписки.

Теги: #Санкции #Вакцина от коронавируса #Фургал #США #Байден

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Риски для Путина: Чеснаков рассказал о дилемме в окружении президента
Владимир Путин // фото: Global Look Press

Политика

Послание Путина: СМИ узнали новую дату долгожданного выступления президента
Сергей Меликов // Фото: Global Look Press

Политика

При Сергее Меликове коррупция в Дагестане еще больше пошла в гору
Политика
Риски для Путина: Чеснаков рассказал о дилемме в окружении президента
Послание Путина: СМИ узнали новую дату долгожданного выступления президента
Гозман о скандале с "прослушкой": RT и другие пропагандисты хотят увидеть меня в тюрьме
Спасем Европу: политолог рассказал, какие темы Путин может затронуть в своем послании
Общество
Правила упростили, математику отменили: Как будут проходить экзамены-2021
"Без сюрпризов": Мосгорсуд утвердил приговор Галяминой. Ее лишат депутатства и преподавания
"20 лет ждем, что доллар превратится в пыль": Володина высмеяли за сказки про отказ от валюты
Катастрофа и голод: эксперт рассказал о последствиях отключения интернета в России
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Интернет полон ненависти – но и солидарности, сплетен – но и рецептов, жалоб – но и утешений. Словом, в нерегулируемом человеческом сообществе гораздо больше разума и милосердия, чем в действиях стареющих спецслужбистов с их вечной манией контролировать все

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Белоруссия отправила на «Евровидение» кузькину мать. Фигурально. В роли кузькиной матери должна выступить группа «Галасы ЗМеста», которая известна тем, что в разгар протестов стала записывать «антипротестные» песни

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
Еле выжила: Летучая рассказала о мучениях после коронавируса
"Костюм Ананаса перешивали": Пригожин показал Садальскому закулисные фото "Маски"
Кинофестиваль Михалкова наехал на премию "Ника" Кончаловского
"Я весь мокрый от стыда": актер Юрий Колокольников опозорился перед зрителями
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обругал матом организаторов шоу "Маска"
"Минкульту давно пора понимать!": Наджиев заявил, что вместо ЮрКисса наградить должны Пенкина
"Я спал с членом жюри": Пригожин – об "измене" Валерии и рекордном штрафе в шоу "Маска"
Интимные тайны Малахова: Разин готов опубликовать шокирующий компромат

Здоровье
Ученые: британский штамм коронавируса смертоноснее других его разновидностей
Отсутствие устойчивого режима сна может привести к депрессии
Добавки с цинком защищают от смерти пациентов с COVID-19
Ученые: лекарства для профилактики сердечных болезней повышают риск их появления
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Алексей Навальный // фото в статье: Андрей Струнин, соцсети
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Эдвард Сноуден // фото в статье: соцсети
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Фото в статье: Андрей Струнин
Снежные короли Москвы: кто в ответе за проблемы с уборкой столичных сугробов?
Маттео Колетти // стоп-кадр: YouTube
Винодел при дворце и сын шеф-повара: за что Путину пришелся по вкусу молодой итальянец
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Азиза в костюме Пингвина // Фото: стоп-кадр НТВ
"Азиза стала жертвой мести!": Гоген рассказал, почему певицу выгнали из шоу "Маска"
Стас Садальский // Global Look Press
Продолжение под угрозой: Садальский спровоцировал новый громкий скандал в шоу "Маска"
Владимир Высоцкий // фото: Viktor Chernov / Global Look Press
Лариса Лужина: Ток-шоу предлагали Тане Иваненко огромные деньги за сплетни о Высоцком
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
София Ротару // фото: архив редакции
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
^