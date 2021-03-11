Решится ли власть? Гудков считает, что отключение интернета в РФ приведет к "социальному взрыву"

Так называемый закон об отключении социальных сетей в России в свое время подавали под соусом защиты российского общества от влияния извне, а также в качестве инструмента, который не позволит иностранным IT-компаниям дискриминировать российские СМИ на своих онлайн-площадках. Уже тогда эксперты высказывали опасения по поводу усиления изоляционистских настроений в Кремле, что они и назвали причиной появления подобных законодательных инициатив.

Между тем, пытаясь объяснить суть подобных изменений, российский президент Владимир Путин в свое время утверждал, что власти вовсе не стремятся к тому, чтобы ограничить или заблокировать крупные социальные сети в стране, а лишь хотят иметь такую возможность на случай критической ситуации. И, как это часто случается, критическая ситуация, похоже, сформировалась как по наитию довольно быстро. С 10 марта Роскомнадзор начал централизованное «первичное замедление» сети микроблогов Twitter, что вызвало в экспертной среде еще больше опасений относительно планов властей на полную изоляцию российского сегмента интернета.

Между тем, как отметил политик Дмитрий Гудков в интервью телеканалу «Дождь», на самом деле, если власти решатся отключить страну от интернета, это может привести к настоящему социальному взрыву и усугублению текущей ситуации, поскольку подобные шаги могут спровоцировать массовую политизацию той части российского населения, которая прежде ничем подобным не интересовалась, однако будет лишена доступа к привычному для нее развлекательному контенту.

Дмитрий Гудков // Global Look Press

«В замедлении работы Twitter я вижу исключительно политический контекст – не просто так совсем недавно был принят закон, позволяющий Роскомнадзору замедлять и даже блокировать все иностранные платформы. Собственно говоря, это была попытка понять, как же будет работать закон в реальной жизни.

Конечно, технически РКН может отключить интернет, но надо понимать, что это приведет к недовольству людей, которые с политикой никак не связаны: Facebook, Instagram, Youtube – это не просто площадки, это бизнес сотен тысяч людей. Самый массовый зритель в социальных сетях отнюдь не у Навального – самый массовый зритель подписан на музыкантов, на фильмы, на развлекательный контент.

Мне кажется, попытки отключить граждан от подобных платформ приведут к социальному взрыву и политизации тех людей, которые еще политикой не интересуются. Я не уверен, что они реализуют подобный сценарий, и замедление работы Twitter является проверкой: как технически это можно реализовать и как на это отреагирует общество», – сообщил Дмитрий Гудков.