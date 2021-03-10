"Защита российских граждан": Роскомнадзор замедляет и грозит заблокировать Twitter

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что намерена замедлить работу социальной сети Twitter в России. Ведомство оправдало это неисполнением его требований по удалению контента и заявило, что следующим шагом может быть полная блокировка соцсети.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту". Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Среди претензий, которые цензурное ведомство предъявляет социальной сети, значится отказ выполнять 28 тысяч их требований по удалению различного контента. Регулятор уверяет, что эти посты содержали в себе нарушающие закон призывы к суициду несовершеннолетними, детскую порнографию, а также информацию о наркотиках.

Ведомство грозится принять и другие меры, которые помешают россиянам использовать соцсеть без VPN-сервисов, включая возможную блокировку. Напомним, что Роскомнадзор за несколько лет так и не смог заблокировать Telegram.