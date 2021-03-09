Глава европейского регулятора сравнила одобрение "Спутника V" с "русской рулеткой"

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе посоветовала национальным регуляторам стран ЕС воздержаться от сертификации российской вакцины «Спутник V» до тех пор, пока её не одобрит европейский регулятор. Говоря об этом, она позволила себе сомнительную шутку в адрес вакцины из РФ, чем вызвала недовольство её создателей.

Виртумер-Хохе сказала, что регистрация препарата до одобрения EMA «чем-то напоминает русскую рулетку», так как о нем недостаточно данных. Её слова приводит издание France 24.

В ответ Twitter-аккаунт, представляющий российскую вакцину, потребовал от чиновницы извинений: «Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы вакцины агентством», — говорится в заявлении. Там также посетовали, что в отношении других препаратов подобных высказываний не было.

Ранее неудачную остроту в отношении российской вакцины позволил себе премьер-министр Словакии Игорь Матович. В ответ на вопрос журналиста, как они намерены расплатиться с Россией за «Спутник V», политик ответил, что для этого придется отдать РФ Закорпатье. После этого главе МИД Словакии Ивану Корчоку пришлось извиняться перед Украиной.