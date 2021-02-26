FT: Российская вакцина обойдется Африке в 3 раза дороже западных

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет поставлена в страны Африки по той же цене, что и всем остальным, пишет Financial Times. По данным издания, ряд западных препаратов Африка закупает в три раза дешевле, чем российский, хотя Москва обещала сделать вакцину доступной для стран, находящихся в сложном финансовом положении.

Россия поставит Африке 300 миллионов доз вакцины примерно по $10 за штуку. Так как она двухкомпонентная, доз нужно две и стоимость вакцины составит $20. Тем временем Oxford/AstraZeneca и Novavax поставляют Африке свои вакцины по $3 за дозу или в три раза дешевле, чем РФ. Куда доступней будет для африканцев и американская вакцина от BioNTech/Pfizer, стоимость которой составит $6,75. Вдвое дешевле «Спутника V» Африке обойдется вакцина Johnson & Johnson's, которая будет стоить $10 за дозу при том, что доза нужна только одна.

Проблема распределения вакцины поднималась уже неоднократно. Представители Всемирной организации здравоохранения, как президент Франции Эммануэль Макрон обращают внимание, что сейчас вакцины достаются в первую очередь богатым странам, а бедным государствам приходится ждать. Макрон призвал направить менее богатым странам 5% от общего запаса вакцин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн удивлялась, почему Россия активно торгует вакциной за рубежом при том, что внутри страны с её распространением есть заметные проблемы.

Тем временем президент США Джо Байден сегодня сообщил, что за 37 дней с его инаугурации было использовано 50 миллионов вакцин. Население США составляет около 330 миллионов человек.