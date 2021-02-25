Рашкин требует проверить указ Собянина о вакцинации на соответствие Конституции

Депутат Госдумы Валерий Рашкин в личном микроблоге сообщил, что направил в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить на законность указ мэра Москвы Сергей Собянина о вакцинации.

Скан документа Рашкин выложил в личном микроблоге.

Депутат ссылается на множественные жалобы со стороны граждан льготной категории из-за блокировки социальных карт до прохождения двухфазной вакцинации от коронавируса.

«Длительное время пенсионеры не могут пользоваться общественным транспортом, либо фактически отрезаны от жизни, либо вынуждены покупать карту “Тройка” для оплаты проезда», — пишет Рашкин.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 1 апреля в Верховном суде будет рассмотрен иск «Лиги пациентов» с требованием отменить масочный режим.