Верховный суд 1 апреля рассмотрит иск "Лиги пациентов" об отмене масочного режима

Президент «Лиги пациентов» Александр Саверский сообщил, что Верховный суд РФ принял к производству заявление о частичной отмене санитарных правил в период пандемии коронавируса. Об этом пишет ИА Regnum.

Саверский выступил с концептуальной и юридической критикой масочного режима. Он отмечает, что медицинские маски в санитарных нормативах используются для фильтрации воздуха от бактерий, но не от вирусов.

Вместе с тем он настаивает, что само ношение масок губительно даже для здоровых людей. Ранее Саверский неоднократно выступал с заявлениями, где объявлял все ограничения, введенные властями, экспериментом, проводимым на людях без их согласия.

Под заявлением подписались 27 человек. Первое слушание по делу состоится 1 апреля 2021 года.