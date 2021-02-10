Процесс запущен: первые два региона в России объявили об отмене масочного режима

Эксперты до сих пор затрудняются дать точный ответ, когда именно в России можно будет говорить об окончательной победе над коронавирусом и ограничиваются лишь осторожными прогнозами. Как бы там ни было, ситуация постепенно стабилизируется. Более того, 10 февраля стало известно, что первые два региона в стране приняли решение об отмене обязательного масочного режима.

Первыми об отмене масочного режима объявили власти Чечни и Удмуртии.

«Мы отменяем обязательное ношение масок в общественных местах в Чеченской Республике. Это решение было принято после изучения эпидемиологической ситуации в Республике, которая складывается благоприятно. Мы также отменяем ограничения на пересечение границ региона. В то же время настоятельно рекомендуем продолжать носить их из-за того, что угроза COVID-19 остается высокой для тех, кто входит в группы риска или еще не болел. Кроме того, тем, кто привился от коронавируса, также рекомендуется несколько дней носить маску после получения вакцины. Об этом я объявлял еще во время заседания Оперативного штаба», – написал президент Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, попутно поблагодарив граждан за соблюдение действовавших все это время ограничений.

Такое же решение принято и в Удмуртии. Как объявил глава региона Александр Бречалов, масочный режим в Республике перестанет быть обязательным уже с 12 февраля, и будет носить исключительно рекомендательный характер. В то же время Бречалов обратился к гражданам с просьбой стараться использовать защитные средства в общественных местах и городском и другом общественном транспорте, в торговых и культурных организациях.

Информацию о решении властей сразу двух субъектов Федерации отменить масочный режим уже успели прокомментировать в Кремле. «В данном случае власти регионов реализуют свои особые коронавирусные полномочия и принимают решения в полном соответствии с реальной обстановкой на местах», – заявил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.