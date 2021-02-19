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Валерий Рашкин потребовал отставки Собянина из-за блокировки соцкарт пенсионеров

Общество
13:28, 19 февраля 2021

Валерий Рашкин потребовал отставки Собянина из-за блокировки соцкарт пенсионеров
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы назвал незаконными действия мэра Москвы, запретившего льготый проезд на транспорте для пенсионеров без прививки от ковида.

Московские пенсионеры негодуют: заболеваемость коронавирусом снижается, некоторые регионы даже отказались от масочного режима, однако столичное правительство, похоже, и не собирается снимать ранее введенные ограничения. Социальные карты пожилых москвичей остаются заблокированы для проезда в общественном транспорте до тех пор, пока те не сделают вторую прививку от коронавируса. Власти заявляют о том, что социальные карты будут разблокированы автоматически спустя 14 дней после введения второго компонента вакцины.

Почему Сергей Собянин так упорствует в этом вопросе, законны ли его действия и что с данной ситуацией можно сделать, Sobesednik.ru спросил депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина.

– Есть цифры по вакцинации, которые спускает Минздрав и другие вышестоящие структуры, и они немаленькие – провакцинировано должно быть две трети населения. И Собянин пытается это выполнить любой ценой, показать, какой он эффективный мэр, – объясняет Валерий Рашкин.

Собянин ведет себя, как обычный заскорузлый чиновник, – говорит депутат. – Он изобрел этот рычаг (в виде блокировки соцкарт до вакцинации. – Прим. Sobesednik.ru) и давит на него, считает, что люди поведутся и побегут ставить вакцину.

Но это, на мой взгляд, незаконно – лишать людей льгот. Собянин, я считаю, превысил свои полномочия.

По словам депутата Рашкина, против Собянина уже готовятся коллективные иски от обладателей социальных карт, которые пострадали из-за ограничений, введенных столичных мэром.

Валерий Рашкин // фото: скриншот с видео на YouTube

– В нашей фракции сейчас прорабатывается законопроект, который лишает в такой ситуации мэра должности, – добавляет Валерий Рашкин. – Мы собираемся обеспечить этому закону поддержку народа. Уверен, поддержка этого закона будет массовой!

Валерий Рашкин уже направил запрос Сергею Собянину с требованием отменить блокировку социальных карт и попросил прокуратуру проверить законность действий мэра Москвы.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Госдума #Москва #Вакцина от коронавируса #Собянин #Рашкин

Рубрика: Общество

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