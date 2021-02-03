Собянин предаст Путина? Соловей рассказал о "стратегии" мэра Москвы во время протестов

В свете прошедших в России митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, многие эксперты обратили внимание на действия столичных властей, тем более что именно в Москве традиционно происходят наиболее массовые мероприятия такого плана. А если принимать во внимание тот факт, что после недавнего решения Мосгорсуда, который приговорил оппозиционера к реальному сроку, протест может усилиться, одной из ключевых фигур дискуссии стал в том числе и столичный градоначальник Сергей Собянин.

К примеру, отмечается, что Сергей Семенович стал одним из тех представителей власти, кто вообще не отреагировал на протесты жителей города. Как считает известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, такая стратегия выбрана Собяниным не случайно. Во-первых, отмечает эксперт, федеральный центр вполне может в будущем заставить мэра Москвы выступить с критикой в адрес протестующих. Между тем, добавляет он, на самом деле в определенный момент Собянин может распорядиться, чтобы полиция не трогала участников митингов. Об этом профессор Соловей рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Валерий Соловей // стоп-кадр: YouTube

«Почему Собянин никак не реагирует на протесты в Москве? Я не думаю, что он испытывает к протестующим симпатию, я бы сказал, что он испытывает симпатию и озабоченность к собственной карьере. Мне кажется, Собянин хорошо понимает москвичей, но его заставят критиковать протесты и терять свой политический вес.

Вместе с этим, у меня нет никаких сомнений в одном: когда настанет время (а оно должно настать уже в этом году), Собянин отдаст распоряжение полиции не трогать протестующих. По их логике, вовремя предать – значит предвидеть. Московский мэр готов перейти на ту сторону, где будет сила. Как только он в этом убедится, мы увидим фантастические трансформации и преображения», – отметил Валерий Соловей.