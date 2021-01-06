Путин "опустил" Собянина: политолог испугался за мэра Москвы после "перепалки" с президентом

О том, что политические позиции мэра Москвы Сергея Собянина вместе с его же амбициями на дальнейший рост в структурах власти, в том числе федеральных, заметно пошатнулись во второй половине 2020 года, эксперты говорят уже давно. Причем, если прежде Сергея Семеновича называли едва ли не «первым лицом государства в борьбе с коронавирусом», которому удалось по значимости в условиях кризиса опередить самого президента Владимира Путина, то позднее ситуация и риторика экспертов изменились.

Многие отметили, что главе государства лично не понравился столь стремительный рост Собянина, хотя под этим попутно подразумевали еще и межэлитную борьбу между представителями ближайшего окружения президента и столичного градоначальника. А потому в прессе появились сообщения о том, что Путин едва ли не готов снова вернуть Собянина «к оленям», причем, такую формулировку приписывали реальным высказываниям президента.

Кто-то в подобную расстановку позиций на политической карте страны верил, другие сомневались в том, что Собянин, давно сумевший наработать солидный багаж и «окопаться» в столице, вообще готов сдавать собственные позиции, в том числе и президенту. Однако недавняя встреча Сергея Собянина и Владимира Путина дала политологам новую почву для размышлений. Причем, некоторые из них считают, что речь идет именно о назревающем конфликте между мэром Москвы и первым лицом в государстве, пусть и в какой-то степени скрытом.

К примеру, политолог Никита Кричевский в своем авторском Telegram-канале отметил, что в рамках состоявшейся между политиками беседы сложилось впечатление, будто бы президент нарочито и демонстративно ставит собеседника в лице Сергея Собянина на место. Между тем, отмечает эксперт, ранее глава столичной администрации довольно долго пытался добиться встречи с Путиным. Но вышло так, что его ожидания от этого разговора, мягко говоря, не оправдались.

«Владимир Владимирович уже даже не стесняется прилюдно опускать Сергея Семеновича. А ведь в свое время Собянина едва ли не преемником считали. Хотя, для начала столичный градоначальник включил героя: в городе "не остановили практически ни одну ключевую городскую программу" и в 2021 году все эти программы будут полностью выполнены, "невзирая на какие-либо проблемы и любой дефицит, займем необходимые средства, но программы будут выполняться".

А Путин ему в ответ: "Московский бюджет довольно сильный, не просто сбалансированный, но еще и сверстан с профицитом, причем с существенным профицитом. Поэтому, пожалуйста, не прибедняйтесь, все у вас там в порядке". И это при том, что на 2021 год бюджет Москвы дефицитный, и Путин никак не может не знать об этом.

Более того, президент добавил, что столичные власти в случае необходимости могли бы помогать другим российским регионам, напомнив, что за последние годы сложилась именно такая практика и он надеется, что она сохранится. Под конец он лишь пожелал Собянину удачи.

Поговаривают, что в последние месяцы Собянин тщетно пытался получить аудиенцию у Путина. Но теперь он, похоже, перестанет это делать. Главное, чтобы после такой беседы он не заболел "русской болезнью"», – отметил Кричевский.