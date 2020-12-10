Утечка данных обернется для Собянина большими проблемами: политолог сделал громкое заявление

Недавний скандал с утечкой персональных данных почти 300 тысяч москвичей, собранных московской мэрией в рамках ужесточения ограничительных мер в условиях пандемии, может иметь весьма непредсказуемые последствия не только для столичной администрации, но и для самого Сергея Собянина. Тем более что мэр Москвы уже давно «ходит под критикой» из-за не до конца аргументированного «закручивания гаек» москвичам. Наконец, столичного градоначальника не в первый раз обвиняют в попытке построить в многомиллионном мегаполисе «цифровой концлагерь».

И если прежде Собянину и его окружению удавалось убеждать Кремль в оправданности таких действий, то недавний инцидент с персональными данными жителей столицы может иметь крайне серьезные последствия. Касается это в том числе и политического будущего главы городской администрации, которому с недавних пор прочат едва ли не открытый конфликт с президентом, в рамках которого Собянин может лишиться даже тех позиций, которые он старательно пытается укрепить в 2020 году для взятия новых политических вершин.

К примеру, как утверждает известный российский политолог Илья Гращенков, проблема заключается еще и в том, что в собранных мэрией данных, которые впоследствии утекли в открытый доступ, была персональная информация о не совсем обычных россиянах, что может обернуться для Собянина проблемами. Сам факт сбора персональных данных россиян мэрией столицы политолог и вовсе называет попыткой Собянина отнять у российских спецслужб часть их полномочий.

«Сергей Собянин отнимает у спецслужб часть полномочий? Судя по всему, утечка информации, собранной мэрией Москвы еще будет иметь немало последствий. Прежде всего, ранее такие данные было позволено собирать только российским спецслужбам, а теперь в их роли выступают обычные гражданские специалисты под крылом ДИТа, у которых не то что секретные данные, вода в одном месте не удерживается. Кроме того, там были персональные данные не только обычных граждан, но и весьма «необычных», ведь столичная администрация собирала информацию по всем подряд – в том числе генералов и чиновников.

И теперь всей этой информацией свободно торгуют на Горбушке, если образно говорить. Вместо сотрудников полиции улицы Москвы патрулируются собянинскими ЦОДами, а штрафы взимаются через камеры. Теперь есть попытка отобрать инициативу у спецслужб. Максим Жаров уже писал о том, что «Система Собянина» является тотальной коррупцией, помноженной на столь же тотальное отсутствие доверия и вражду между подвалами мэрии. По его словам такие сливы в будущем будут только множиться, пока по каждому из них не будут проведены серьезные антикоррупционные зачистки.

Полностью согласен с этим мнением. Московский «цифровой концлагерь» на деле оказался обычной системой выкачки из населения денег. Но в этот раз алчность столкнулась с госбезопасностью», – пишет Гращенков.