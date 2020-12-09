Утечка персональных данных ковидных пациентов в Москве связана с человеческим фактором

В департаменте информационных технологий мэрии Москвы не связывают утечку данных о столичных жителях, которые переболели ковидом, со взломами информационной системы городского правительства.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — цитирует оперштаб руководитель ИТ-ведомства Эдуарда Лысенко.

Ранее СМИ сообщили, что в тематических чатах и на форумах опубликована база данных пациентов, которые в Москве переболели COVID-19. Там указаны имена, телефоны, результаты анализов.

Предполагалось, что утечка произошла со стороны департамента здравоохранения.