Имя, адрес, анализы: данные о столичных пациентах с ковидом оказались в Сети

Столичный оперштаб начал проверку по факту публикации неизвестными данных о переболевших коронавирусом в столице.

Readovka уже обнаружила этот файл с данными и обзвонила нескольких человек из списка с 300 тысячами имен, уточнив у них, действительно ли они являлись пациентами в связи с заражением COVID-19.

Также в списках указывается адрес регистрации, адрес проживания, результаты анализов, номер телефона и даже течение болезни.

Предполагается, что слив информации произошел через столичный депздрав. База распространяется на тематических форумах и в чатах. Предполагается, что там собраны имена преимущественно тех, кто переболел в первую волну эпидемии.

В Депздраве пока не прокомментировали ситуацию, пишет «Говорит Москва». Отмечается, что накануне комплекс цифровых решений для борьбы с коронавирусом получил премию Рунета в категории «Технологии vs коронавирус».