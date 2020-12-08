Потеря обоняния при коронавирусе: когда возвращаются запахи и как это ускорить

Врач объяснил, почему одни переболевшие ковидом начинают различать запахи быстро, а другие – медленно.

Почему пропадает обонянние при коронавирусе

Потеря обоняния – один из главных симптомов коронавирусной инфекции. Но одни не ощущают запахи буквально пару дней, а другие несколько недель. От чего это зависит?

– Если говорить про «корону», почему у кого-то обоняние снижено или отсутствует, а у кого-то нет, то все зависит от входа инфекции, каким путем она прошла в организм, – объясняет в интервью Sobesednik.ru отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Если инфекция вдыхается носом, соприкасается со слизистой носа и оседает в обонятельной зоне, то высока вероятность, что обоняние будет снижено, – отмечает доктор.

По словам врача, если человек вдыхает инфекцию ртом, то она прямиком «летит» в трахеобронхиальное дерево – в трахею, бронхи, легкие. И скорее всего инфекция будет развиваться в сторону пневмонии, бронхопневмонии или транхеобронхита.

Когда восстанавливается обоняние после коронавируса

А теперь разберем, почему у одних обоняние восстанавливается быстро, за несколько дней, а у других долго, несколько недель.

– У нас у всех разное состояние общего иммунитета и местного иммунитета на уровне лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера (относится к периферическим органам иммунитета, состоит из миндалин: небных трубных, глоточной, язычной, лимфоидных гранул и валиков на задней стенке глотки), – говорит Зайцев.

Чем более выражено хроническое воспаление или предрасположенность к воспалению, если, например, пациент переносил острое состояние — тонзиллит, ангину, тем больше будет напряженность лор-органов и тем дольше восстановительный период.

Нормальным при потере обоняния врач называет период от 2 до 4 недель. Если он затянулся и есть другие проблемы со стороны лор-оранов, например, со стеканием слизи по задней стенке глотки, то надо обратиться к лор-врачу.

Помогает ли солевой раствор вернуть обоняние больным коронавирусом

Существует народный миф, что солевой раствор — поваренной или морской соли, помогает при коронавирусной инфекции, и чем чаще промывать им носоглотку, тем якобы лучше.

– Раствор морской соли ничего лечебного не несет, – объясняет Зайцев. – Он вытягивает слизь, но на коронавирус никак не влияет.

Больше того, по словам доктора, есть риниты, при которых промывание соли не показано и может вызвать обратный, негативный эффект на лор-органы. Поэтому всегда нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.