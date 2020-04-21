Что болит при коронавирусе? Врач перечислил органы, страдающие от COVID-19

Каждый день о коронавирусе появляются все новые шокирующие известия — что он может влиять на сосуды, мозг, объем легких, даже психику, поражает сердечную мышцу... и якобы все это необратимо. Что из этого правда, а что фейки на волне хайпа? Sobesednik.ru обсудил это с ведущим научным сотрудником Института клинической экспериментальной медицины, профессором вирусологии, бывшим заведующим лабораторией особо опасных инфекций центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александром Чепурновым.

Главная мишень коронавируса – легкие

– Александр Алексеевич, действительно ли коронавирус может влиять не только на легкие, но и на сосуды, сердце и даже психику больных, как пишут, или это все фейки?

– Наверное, не фейки, просто у индивидуумов всегда различаются проявления. Такие же вещи происходят и с другими возбудителями. Кому-то и от герпеса житья нет, а я, например, не восприимчив. Никаких достоверных сведений о вилянии этого вируса на мозг и сосуды я не встречал. Под достоверными я понимаю доказанные научные данные.

Что действительно просматривается — это очень резкие переходы в состоянии легких человека, больного коронавирусом. Но поскольку именно с легкими связан такой наглядный симптом, что человек начинает задыхаться, и очень быстро может наступить летальный исход, то думаю, именно это и пугает больше всего. Поэтому и говорят, чтобы не занимались самолечением, а обращались к врачам. Главная мишень коронавируса — это легкие, и быстрый переход в тяжелое состояние — это то, что о вирусе известно точно.

– Правильно ли называют этот вирус одним из самых страшных, с которым встречалось человечество?

– Нет, конечно. Пока по градациям самым страшным считается вирус натуральной оспы за счет быстрого распространения от человека к человеку и достаточно высокой летальности — до 30%. У лихорадки Эбола летальность может быть от 50 до 90%, но у нее ограниченное распространение. Поэтому коронавирус с летальностью 3-4% в Китае, и у нас в 1%, конечно, не может с ними «конкурировать».

Может ли прививка БЦЖ защитить от COVID-19?

– Кстати, есть версия, что летальность по странам отличается из-за прививки БЦЖ («противотуберкулезной»), которую в России и некоторых других странах ставили всем поголовно, и это облегчает ход эпидемии именно в этих государствах.

– Да, была сделана статистическая работа несколькими учеными, которые просчитали летатальность и тяжесть течения заболевания по разным странам. У них получилось, что у граждан стран, в которых БЦЖ ставят или ставили, летальность и тяжесть заболевания в 5-10 раз отличается от стран, где не было БЦЖ.

Особенно это заметно на разных землях Германии, часть из которых входила в ГДР, а часть – в ФРГ. В ГДР эту прививку ставили до 90-х годов, и там коронавирусная эпидемия проходит легче. Та же ситуация с привитой Португалией по сравнению с соседней Испанией, где эти прививки не применялись. Это очень наглядно. Дело в том, что вакцина БЦЖ работает именно в легочном направлении. То же касается и вакцины против пневмококка — есть статистические данные, что после нее коронавирус переносится значительно легче.

После пневмонии нужна реабилитация в Крыму

– Есть еще мнение, что нужно дождаться лета, и с теплом пандемия пойдет на спад.

– На днях министр здравоохранения РФ сказал, что уменьшилось число тяжелых исходов. Думаю, погода уже влияет. Но не в том плане, как думают многие: что под воздействием солнечной радиации вирус будет инактивироваться на поверхностях. Я думаю, больше влияет влажность.

Одна из самых больших проблем для человеческой ЛОР-системы — это сухость воздуха, которая наблюдается в современных домах. Многие врачи, ЛОР-практики об этом говорят. Для человека оптимально 60% влажности, а у нас в домах 20%, если не меньше. А летом будут те самые 60%, тогда состояние слизистых и сопротивляемость улучшатся. Часть слизистой ведь выстилает и легкие. Скоро мы, возможно, почувствуем облегчение ситуации.

– Есть у коронавируса необратимые последствия?

– Только в части последствий любой пневмонии. С той поправкой, что при обычной пневмонии поражается часть легких, а при коронавирусе, если его запустить, возможно тотальное поражение. В таком случае возможно образование фиброза на месте воспаления. Но это актуально для любой пневмонии в принципе. Конечно, таким больным нужна будет реабилитация. Не зря в советской лечебной практике после пневмонии требовалась курортная реабилитация в Тамани и Крыму, где климат подходящий для этих целей.

Про иные последствия от коронавируса для организма... думаю, что их нет.

– Больше страхов?

– Думаю, да. Тем более, что пока не появилось никаких маркеров, по которым можно было бы определить, у кого проходит все легко, а у кого — тяжело и даже смертельно. У китайцев получалось, что таким маркером был возраст. Сейчас это уже не подтверждается. Хотя у всех тяжело заболевших, по нашей статистике, был набор тяжелых сопутствующих заболеваний.

«Если задаться целью, создать такой вирус в лаборатории реально»

– Вы встречались с мнением, что резкий рост пневмоний, который у нас был осенью-зимой — это и был коронавирус, которым большинство в России, получается, уже переболели?

– Рост заболеваний был, но ничем не подтверждается, что это был коронавирус. А вот что это было, не менее интересно. И важно понять, сколько погибло от тех пневмоний и от коронавируса. Нет ли тут климатической привязки? В этом году аномальная погода — зима, теперь весна. Это все может влиять именно на легочную реализацию вирусов.

– Глобальное потепление влияет на активность и мутацию вирусов?

– Инфекций, которые обозначаются терминами «возникающие вновь» и «возвращающиеся», огромный пласт: Эбола, Марбург, вирус Ласса, болезнь легионеров. У всех у них летальность 50% и выше. Это все новые инфекции, которые появились недавно. Это результат суммарной комбинации - и проникновения человека в природу, и в том числе климатических изменений.

– Что думаете о причинах появления коронавируса?

– Я склоняюсь к версии природного происхождения. Хотя достаточно авторитетные ученые говорят о его искусственном происхождении, ссылаясь на то, что там присутствуют фрагменты, гомологичные другим вирусам — в том числе вирусу иммунодефицита человека.

Но такие совпадения бывают случайными, это я знаю еще с изучения вируса Эболы. Хотя, если задаться целью, создать такой вирус в лаборатории реально.