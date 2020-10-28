Минздрав запретил врачам и чиновникам комментировать коронавирус без цензуры

Пресс-служба Минздрава России уведомила всех подчиненных ведомству сотрудников сферы здравоохранения о необходимости согласовывать любые публичные комментарии на тему коронавируса. Это также касается руководителей медучреждений и внештатных специалистов. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на такое письмо, подлинность которого подтвердили в самом ведомстве.

«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей», — комментирует свое письмо Минздрав. Там также отмечают, что данное требование нужно для «повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

При этом издание отмечает, что региональные медучреждения чаще всего подчиняются местным ведомствам сферы здравоохранения, а непосредственно Минздраву — лишь 167 федеральных больниц.

Решение ввести запрет на публичные высказывания среди гражданского персонала мгновенно вызвали скепсис в соцсетях. Депутат Московской городской думы Дарья Беседина уверена, что это «очень опасная цензура». «Медики теперь как менты», — считает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «А кто теперь имеет право говорить про коронавирус? Ковид-диссидентка Екатерина Андреева? Прости господи, Мясников?» — задается вопросом ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.