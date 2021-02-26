Дрезина, штурм монастыря, стипендии, Армения и вакцина в США. Главное к 26 февраля

Чтобы выбраться из Северной Кореи, российским дипломатам пришлось заранее озаботиться изготовлением тележки, 32 часа ехать на поезде, ещё два часа на автобусе, а потом толкать дрезину через железнодорожный мост на границе с РФ. «[Нужно было] заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — рассказал МИД РФ. Эти сложности возникли из-за необычайной закрытости КНДР во время пандемии.

Студентам Северного государственного медицинского университета решили с февраля на 40% снизить размер стипендии. Вместо 6315 рублей им будут выплачивать 3759 рублей в месяц. Изменения отразятся на размере повышенной и социальной стипендии, пишет издание 29.ru. Ректор вуза Любовь Горбатова подтверждает эти сведения, связывая изменения с сокращением финансирования. Присутствовавший на встрече студент передает её объяснение: «Вы же не голодаете». По его словам, бухгалтер также заявила: «Вы слишком хорошо экзамены сдали, поэтому денег не хватит».

Ночью Среднеуральский монастырь, где служил отец Сергий, вновь штурмовали, пишут его обитатели и издание E1.ru. По данным верующих, люди в форме «бьют монахинь» и «забирают всех отцов». Отвечающий за охрану монастыря Сергей Колесов сообщил журналистам, что монастырь «захватывают вооруженные люди», после этого в трубке послышались крики и звуки падения. Больше на связь он не выходил.

Девушку с плакатом «Где Навальный?» задержали возле здания администрации президента, пишет «ОВД-Инфо». Она пояснила, что силовики связали задержание с «нарушением правил пикетирования». Оппозиционера накануне увезли из СИЗО, никто до сих пор не знает, куда.

Активисты движения SERB ночью опустошили народный мемориал Борису Немцову в Москве после задержания дежурившего там волонтера, пишет «Новая газета» со ссылкой на волонтеров проекта «Немцов мост». В настоящий момент мемориал уже успели восстановить.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса умерли 2 миллиона 506 тысяч человек.

ФБР США объявила награду в $250 тысяч за информацию о местонахождении гражданина РФ Константина Килимника. Он в розыске с 2018 года. Его обвиняют во вмешательстве в выборы как возможного сотрудника разведки.

Президент США Джо Байден заявил, что за 37 дней его президентства в стране было введено 50 миллионов доз вакцины от коронавируса. «Это опережение сроков на несколько недель, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись во время недавних снежных бурь», — пояснил он.

Twitter намерен ввести платную подписку Supper Follows. За деньги пользователи смогут продавать доступ к уникальному контенту своим подписчикам.

Госдеп попросил вооруженные силы Армении не вмешиваться во внутреннюю политику: «Мы напоминаем всем партиям об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — говорится в заявлении ведомства.

В ответ на высылку главы миссии ЕС в Каракасе Евросоюз объявил персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС, передает РИА Новости.

Как пишет «Медуза», администрация президента настаивает, чтобы по самым конкурентным округам «Единую Россию» представляли телеведущие общественно-политических шоу и их участники, говорящие больше о внешней политике, чем о внутренней. Тем временем мэрия Москвы хотела выставить на выборы актеров и других звезд эстрады. По данным источников, АП против этой идеи, так как считает творческих людей непостоянными и непредсказуемыми.