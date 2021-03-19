Латвия вслед за другими странами ЕС возобновила применение вакцины AstraZeneca

Власти Латвии после трехдневного перерыва объявили о готовности вновь применять вакцину AstraZeneca против коронавируса.

Об этом рассказал министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс, передает «Интерфакс». Подчеркивается, что вакцинация начнется, как только Европейское агентство лекарственных средств (EMA) утвердит рекомендации по снижению рисков, связанных с препаратом.

Также сообщается, что использование вакцины вновь разрешила Канада, где на сегодняшний день, согласно данным минздрава страны, зафиксирован один случай инсульта, который произошел после введения человеку препарата, но был в итоге расценен медиками как «не связанный с вакциной».

ТАСС пишет, что продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на сообщение о впавшей после прививки в кому 27-летней медсестре, которое накануне распространили СМИ, решила Грузия. Сотруднице клиники в Ахалцихе стало плохо после того, как ей ввели препарат AstraZeneca. Позже стало известно, что у женщины случился анафилактический шок, сейчас она находится в больнице Тбилиси в тяжелом состоянии.

Напомним, несколько европейских стран приостановили использование вакцины. Решения были приняты после случаев возникновения тромбов у нескольких привитых. В четверг, 18 марта, экспертный комитет по безопасности препаратов EMA не нашел прямой связи между случаями тромбоза у вакцинированных AstraZeneca и применением препарата, и страны вновь разрешили его использование.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Евросоюзе ведутся закулисные переговоры о возможности применения российской вакцины «Спутник V».