Фургалу не дают общаться с адвокатами и обелить своё имя от нападок в СМИ

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался Общественной наблюдательной комиссии на невозможность защищаться как в суде, так и в обществе. Недавно он прочитал расстроившую его заметку о себе же в «Коммерсанте», информацию в которой счел ложью, но, находясь в СИЗО, он не может изложить свою версию событий.

«Фургал говорит, что его адвокаты дали подписку о неразглашении, сам он тоже не может ничего написать из СИЗО, с членами ОНК ему нельзя разговаривать по этим вопросам, получается, что он не может себя публично защитить», — рассказывает в своем Instagram член ОНК Марина Литвинович, посетившая Фургала в СИЗО. Она поясняет, что он хотел бы защититься от последовательной «дискредитации» о связях с ОПГ, но не имеет такой возможности.

Другая проблема заключает в том, что он не может обсудить с адвокатами линию защиты в суде, потому что при любом посещении защитников «следователь все слушает». Это продолжается уже не менее двух месяцев и экс-глава региона «фактически лишен возможности защищаться».

Кроме того, до Фургала до сих пор не доходят никакие письма, телеграммы и открытки. На это он жалуется уже полгода. Несколько поздравлений с 8 марта, которые написал он, также были изъяты следователями.

Отметим, что, несмотря на подозрения в свой адрес со стороны следствия, Фургал не признан виновным в совершении каких-либо преступлений. С июля он находится в СИЗО «Лефортово» и регулярно жалуется на условия содержание и проблемы со здоровьем.