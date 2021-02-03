Окончательное обвинению Фургалу составлено из трех статей УК

СКР представил окончательную редакцию обвинения по делу экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Региональному политику инкриминируют следующие статьи УК: незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой; покушение на убийство двух и более лиц; убийство двух и более лиц по найму с целью сокрытия другого преступления.

В СК заявляют, что причастность Фургала к убийству трех человек подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и других обвиняемых.

Напомним, что арест Фургала летом минувшего года стал причиной для многотысячных протестов в Хабаровске. В меньшем объеме они продолжаются по сей день. На должность губернатора в регионе назначен член ЛДПР Михаил Дегтярев.