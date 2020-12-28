Фургал подаст на "Россию 24" в суд из-за репортажа, где его называют "членом ОПГ"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал увидел один из репортажей, которые про него снял телеканал «Россия 24», и был ужасно зол, услышав, что там его называют «членом ОПГ по кличке "Доктор"». Он намерен подать в суд на авторов ролика за клевету, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которой удалось поговорить с экг-гкбернатором в СИЗО.

«Сергей пришел к нам разозленный, потому что он увидел по телеканалу "Россия 24" репортаж, в котором показывалась фотография 2002 года, где изображен молодой Фургал, в репортаже его называют членом ОПГ и даже человеком с кличкой "Доктор". Фургал был ужасно зол, сказал, что у него нет слов, чтобы прокомментировать все, что он увидел по государственному каналу», — пояснила правозащитник.

Г-н Фургал выразил уверенность, что из-за нехватки реальных оснований, чтобы довести уголовное преследование до суда, в руководстве страны решили выставить его в невыгодном свете, что он «какой-то злобный бандит, какой-то криминальный авторитет».

Кроме того, по словам г-жи Литвинович, бывший руководитель региона недавно получил мешок с газетами, в которых нашел письма, отправленные им же родственникам и близким.