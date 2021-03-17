Россия выделит 1,3 млрд на помощь Никарагуа. При покупке ПАЗов ВАЗы в подарок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 250 автобусов КАВЗ 4238-61, которые производит «Группа ВАЗ» в качестве помощи африканскому государству Никарагуа.

На это из федерального бюджета выделят 1,3 миллиарда рублей, но взамен власти Никарагуа должны купить 300 ПАЗов, которые делает Павловский автомобильный завод, входящий в «Группу ГАЗ». На документ обращают внимание «Открытые медиа».

Госконтракт на закупку автобусов ВАЗ для Никарагуа будет проведен до конца 2021 года.

Издание отмечает, что это уже не первая гуманитарная помощь, которую Россия оказывает автобусами. В 2009 году африканское государство получило от России 130 ВАЗов, а через год — 250 автобусов от ГАЗа, которые создавались на Курганском автомобильном заводе. Также Россия в 2020 году выделила Никарауга и Кубе почти 730 миллионов рублей на развитие системы школьного питания.