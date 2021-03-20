Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест. Он шел в Госдуму

Координатора штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин на два месяца (до 16 мая) отправлен судом под домашний арест в связи с обвинениями по «дадинской статье» (статья 212.1 УК РФ). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

О возбуждении уголовного дела из-за многократных нарушений проведения митингов против него стало известно накануне. Ворсин сообщал, что при задержании его избили. Местный активист Валентин Квашников также сообщил, что видел ссадины и гематомы на лице сторонника Навального, когда тот проходил медосвидетельствование в больнице. Кроме того, у него в квартире прошел обыск.

Обвинения против Ворсина появились в связи с твитом об акции 23 января. Ранее его также привлекали к административной ответственности из-за акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

«Так происходит, когда борешься за правду и за свободу хабаровчан», — комментирует решение суда команда Навального.

Напомним, что ранее Ворсин заявил о своем выдвижении в депутаты Государственной думы по Хабаровску. Выборы должны пройти этой осенью. В случае обвинительного приговора по «дадинской статье» он лишится права участвовать в них согласно принятым летом 2020 года поправкам в законодательство.

«Дадинская статья» неоднократно подвергалась критике со стороны политиков, политологов и юристов, требовавших её полной отмены. Её применение также безуспешно ограничивал Конституционный суд в одном из своих постановлений. Многие комментаторы уверены, что она используется исключительно в политических мотивах, а также нарушает право человека не быть осужденным за одно и то же преступление дважды: согласно ей, человека привлекают к уголовной ответственности из-за нескольких административных правонарушений, за которые он уже ранее понес наказание.