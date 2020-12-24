Глава штаба Навального в Харабовске выдвинулся в Госдуму на волне протеста

Координатор штаба политика Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборы в депутаты Госдумы от Хабаровского края (69 округ). Главным его посылом является протест края из-за ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Оппозиционер намерен не только бороться с «Единой Россией», но и призвал не допустить победу на выборах в единый день голосования кандидатов от ЛДПР, которая, по его мнению, не оказала своему бывшему губернатору достаточной поддержки.

Г-н Ворсин называет Хабаровский край «самым протестным регионом страны» и отмечает, что он при поддержке сети штабов Навального по всей стране с первых дней ведет активную политическую кампанию по освобождению своего бывшего оппонента Сергея Фургала.

Свою предвыборную кампанию он намерен строить на следующих требованиях:

Независимое парламентское расследование дела Фургала и отравления Навального. Прекратить преследовать участников протеста и амнистировать всех, кто попал под репрессии. Особый статус Хабаровского края.

Выдвижение своего сторонника поддержал и сам г-н Навальный: «Отличный кандидат. Давайте поддержим Алексея!» — написал он в своем Twitter.

Ворсин действительно являлся одним из самых активных сторонников протеста против ареста Фургала. Его даже привлекали по административным статьям за митинги, причем один раз его даже хотели арестовать на 10 суток по статье, не предполагающей лишения свободы, но суд все же понял свою ошибку в последний момент. Прекращение массовых протестов кандидат объясняет усталостью людей и угрозами уголовного и административного преследования, однако призывает продолжать противостояние, но уже в политическом поле.

Кандидаты от Алексея Навального ещё ни разу не становились депутатами Госдумы, хотя на это также претендует, например, юрист ФБК Любовь Соболь. Также не представлен Навальный и в региональных парламентах, а лишь в двух городских заксобраниях — Томска и Новосибирска, где победу на выборах одержали главы его штабов Ксения Фадеева и Сергей Бойко. Ближе всего к избранию в региональное заксобрание сторонники политика были в 2019 году во время выборов в Москве, но тогда ни одного из них не допустили до голосования, обосновав это некорректными подписями. Сам политик лишен права участвовать в выборах из-за судимостей, решение о которых он считает незаконными и политически ангажированными.