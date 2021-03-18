"Не мешайте царствовать и править": Глава Колымы ответил Байдену в стихах

Губернатор Магаданской области Сергей Носов опубликовал в своих соцсетях обращение к президенту США Джо Байдену в ответ на его слова о Владимире Путине, которого тот счел «убийцей». Сделал он это, зачитав стихотворение Константина Фролова, предположительно, преследуя цель осадить американского лидера, но вышло довольно неоднозначно.
В прочитанном им произведении, представители стран Запада сравниваются с «богами», которые могут позволить себе жить намного лучше россиян, а сама Россия представлена в виде спящего медведя, который ест, пьет, «царствует и правит». Нельзя не отметить, что противники Путина в России регулярно называют его именно царем.
«Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.
Не мешайте царствовать и править,
Есть и пить, покуда сердце бьётся.
Вы себе не можете представить,
Чем для вас всё это обернётся!»
— зачитал глава Колымы.
Во вступлении к речи он говорит, что записывает свой ответ также в часть годовщины присоединения Крыма к России. Страны Запада с 2014 года последовательно настаивают на том, что Россия захватила Крым, нарушив международные договоренности. При этом в зачитанном губернатором стихотворении он образно упрекает в желании разжиться новыми землями именно Запад:
«Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.
Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости — придётся!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдётся».
На высказывание Байдена почти сразу отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший, что подобное оскорбление Путина является оскорблением всех россиян, тем самым продолжив свою мысль «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Также высказывание о «Путине-убийце» прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, на возможную связь которого с покушением на жизнь тогдашнего журналиста «Коммерсанта» Олега Кашина обращали внимание многие СМИ и сам Кашин. Он назвал это «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».