"Нарастает изоляционизм": Лишь 29% россиян считают Россию европейской страной

По данным исследование «Левада-Центра»*, в России с 2008 года чуть ли не вдвое упала доля людей, которые полагают, что Россия является европейским государством. Сейчас так считают лишь 29% респондентов, причем чем младше они, тем меньше они так думают.

Восприятие России в качестве европейской страны последние годы падает. В 2008 году так считали большинство граждан — 52% против 36%, которые думали иначе. В 2019 году уже только 37% называли РФ европейским государством против 55%, убежденных в обратном. Фактически за 10 лет результаты изменились зеркально.

Дмитрий Быков: Европа и пацаны

("Тренд на изоляцию в России есть, он популярен, разговоры о толерастной Гейропе ведутся не только гопниками, но и, прости господи, интеллектуалами")

В феврале 2021 году 29% россиян считают, что Россия является частью Европы, а 64% говорят об обратном. Среди возрастной группы 18-24 года европейской страной Россию называют 23%, среди тех, кому 25-39 лет — 26%, в группе 40-54 года — 28%, а в самой возрастной категории 55+ — 33%.

Аналогично с 2008 года с 35% до 27% упало и число людей, которые причисляют себя к европейцам. Молодые люди точно также менее активно относят себя к этой категории.

«Нарастает изоляционизм. Это реакция на многолетнюю пропаганду властей. Антизападная пропаганда становится одной из составляющих черт режима и его легитимизации, государственной практикой контроля над обществом», — поясняет в комментарии «Открытым медиа» директор «Левада-Центра» Лев Гудков. Он полагает, что это совершенно нормально для «вторичного тоталитарного режима».

*«Левада-Центра» объявлен российскими властями «иностранным агентом».