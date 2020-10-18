Преуспели в геополитике, как с перчатками. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Изучив результаты опроса ФОМ, где говорится, что граждане в целом считают внешнюю политику России успешной, вспоминается, что перед выборами президента в 2018 году главный месседж, звучавший из каждого утюга: так называемая «геополитика» — главное достижение Владимира Путина… прошло два года и выясняется, что следит за ней только половина страны, а считают её успешной лишь 49% и, хочется верить, сюда входят не следящие за ней вовсе: это бы многое объясняло, и желание проверить определение слова «успех» (без кавычек) в словаре Ожегова в таком случае становится меньше: за одну лишь неделю Россия успела чуть ли не разорвать дипотношения с ЕС, поссориться с Киргизией, объявить непризнанного президента Беларуси в розыск и получить «удар под дых» от Эрдогана, ещё недавно выступавшего в роли стратегического союзника,

а сейчас он неожиданно находит в Черном море газ, который позволит снизить зависимость Турции от других стран (надо ли уточнять от каких?), и заявляет, что Крым совсем не российский (уж не турецкий ли?) — всё это на фоне конфликта в Карабахе, где Анкара неофициально, но не слишком тайно воюет на стороне Азербайджана, пока усилия Москвы по установке мира в регионе весьма неоднозначны,

наоборот в Киргизии: желание Москвы хотя бы до новых выборов сохранить у власти Жээнбекова было проигнорировано — президент ушел в отставку, отказавшись вступать в клуб засидевшихся диктаторов и стрелять в протестующих, власть взял Жопаров (бывший политзек от оппозиции, которого связывают с ОПГ), и, хотя в стране закончились протесты, Кремль оказался недоволен, выказав это прекращением финансирования Киргизии,

тем временем в Беларусь, где Лукашенко выбрал противоположный путь, поступил первый транш из обещанного Путиным кредита, а в качестве аванса Россия включила Светлану Тихановскую в угрозыск из-за обвинений в попытке свержения власти, в которых Песков отказался видеть (очевидную) политическую составляющую, но заметили её на Западе, откуда Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, до окончания которого остается неделя, — в ответ силовики обещают начать «гуманно» стрелять в своих граждан из боевого оружия,

но, слава Богу, пока не химического — это прерогатива России (по скромному мнению всего мира), которая удостоилась новых санкций ЕС и Великобритании из-за «инцидента» с Навальным, правда, не секторальных, а персональных: против представителей АП (и персонажей расследований «Собеседника») Андрея Ярина и Сергея Кириенко, а также Александра Бортникова, возглавляющего ФСБ, которую Guardian называет исполнителем покушения на оппозиционера, что логично, ведь это контрразведка, а Песков (голословно) утверждает, что Навальный работает на внешнюю разведку США, — менее логично и даже немного комично звучат при этом обещания Лаврова «зеркально» ответить на санкции, ведь не слишком многие западные чиновники покупают недвижимость в России и ездят сюда на отдых, а другую угрозу главы МИДа разорвать отношения с ЕС и вовсе едва ли можно воспринимать всерьез, но Воронежу на всякий случай стоит подготовиться,

хотя новых санкций опасаются не только там, но и в столице, где москвичей могут ограничить в передвижениях и без участия Брюсселя — хватит и Собянина с противокоронавирусными мерами, которые, впрочем, вводить, судя по всему, пока не собираются, хотя цифры уже сильно превосходят весенние, но даже без карантина мэрия умудряется чудить (хоть и не так лихо, как авторы загадочного закона о Госсовете, который непонятно что и непонятно о чем), чего стоит только истории с обязательным ношением перчаток, которые все равно никто не носит (сам Собянин не надевает даже маску), угрозами не пускать в общественный транспорт, куда все равно всех пускают и экстравагантным решением заменить пожилых учителей на студентов, или вернее будет сказать, на бесплатную рабочую силу, не обладающую правами, а лишь обязанностью беспрекословно пройти внеочередную практику, не отраженную в их учебных программах, и тут было бы интересно послушать Минобрнауки и Минтруд, но они молчат,

пока выступает Олег Тиньков, в привычной для себя скандальной манере разорвавший возможную сделку с «Яндексом», о покупке «Тинькофф банка» — что в точности произошло, мы вряд ли узнаем, но в ближайшие полгода покупки определенно не будет, и главный конкурент Сбера в битве цифровых «экосистем» будет оставаться без собственного банка, а Тиньков, как обращает внимание The Bell, уже не сможет объяснить американским судьям, что банк не его, а в семейном трасте, если, конечно, дойдет до штрафа за неуплату налогов в США,

где, к слову, уже скоро пройдут выборы, на которых Трамп, пообещавший все-таки не идти по стопам Лукашенко и отдать власть в случае поражения (будто у него был выбор), по всем опросам проигрывает, хотя так говорили и перед прошлыми выборами, но что-то пошло не так — вся надежда на «вмешательство в выборы» хакеров из России,

которая в коем-то веке оказалась непричастна хоть к одному скандалу: речь о жестоком убийстве учителя во Франции: 18-летний чеченец, как говорят в посольстве, всю сознательную жизнь пробыл вдали от Родины и понабрался «террористических идеологий» не в Москве, а значит есть ещё вещи, в которых Россия согласна с Западом — лишать людей головы за оскорбление чувств верующих демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова все-таки не стоит и это террористический акт, кроме того, это серьезный вызов для президента Макрона, не так давно пообещавшего революционным законопроектом избавить Францию от радикального исламизма, ставшего для страны серьезной проблемой.