"С нас хватит": Светлана Тихановская дала Лукашенко 13 суток, чтобы уйти

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская поставила ультиматум режиму Александру Лукашенко: у него есть 13 дней, чтобы покинуть президентское кресло, полностью остановить насилие над людьми и выпустить всех политзаключенных.

«Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор,

— говорится в обращении Тихановской. — И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием — возможно, впервые с их страшного военного детства».

Как писал Sobesednik.ru, накануне в Беларуси прошел марш пенсионеров, куда пришли преимущественно пожилые люди пенсионного возраста. Для их разгона силовики применили газ и шумовые гранаты.

Также лидер белорусской оппозиции заявила, что встреча с политзаключенными в СИЗО не является диалогом с обществом, к которому Лукашенко призывают уже два месяца: «Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ», — пишет она, обещая остановить это.

Политик выставила режиму Лукашенко три обязательных требования, в случае неисполнения которых она пообещала национальную забастовку, тотальный байкот государственных магазинов, а также блокировку всех дорог:

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. (...) [25 октября] вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом».

Среди выставленных требований значится заявление Лукашенко об уходе, полная остановка насилия на улицах Беларуси и освобождение всех политических заключенных. Тихановская назвала это своим «приказом» для чиновников Республики, который необходимо исполнить до 25 октября.