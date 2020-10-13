Google без Chrome, Совбез против вирусов, Холокост и автозаки. Главное к 13 октября

Минюст США рассматривает возможность принудить корпорацию Google к продаже их браузера Chrome в рамках разбирательства по делу о создании монополии компании в сфере интернет-рекламы, пишет Politico со ссылкой на источники. Также отмечается, что у министерства есть вопросы к поисковой системе Google, которая, по их мнению, продвигается с помощью системы Android.

Президент Владимир Путин подписал указ о формировании комиссии Совбеза по созданию системы защиты от новых инфекций. Её возглавит бывший премьер Дмитрий Медведев. Кроме него контролировать болезни и защиту от них будут представители Минздрава, президент РАН, глава Роспотребнадзора, а также представители Минобороны, Службы внешней разведки, Генпрокуратуры, ФСО и ФСБ.

В связи с «вызывающем тревогу уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи» Facebook начнет удалять весь контент, отрицающий или искажающий факты о Холокосте. Также люди, ищущие данные о нем в поиске будут перенаправляться на страницы с «достоверной информацией».

Арестованный член президиума Координационного совета Беларуси Максим Знак не считает встречу в СИЗО переговорами. Речь идет о круглом столе, который в изоляторе организовал непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, где Знак был. По словам его адвоката: «Это не были переговоры. Это было изложение мнений», — передает TUT.BY. Более развернутый комментарий по этому вопросу Знак бы предоставил, будь он на свободе, пояснил юрист.

РИА Новости со ссылкой пресс-службу белорусского МВД сообщило, что ведомство признает применение слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона акции пенсионеров. Силовики заявили, что граждане пенсионного возраста якобы начали «проявлять агрессию в отношении правоохранителей».

В Москве тем временем решили купить 100 новых автозаков разной вместимости на сумму почти в 0,5 млрд рублей. На соответствующие госзакупки обратили внимание «Открытые медиа». По данным издания, в 2019 году в столице было всего 185 автозаков.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована «в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», несмотря на отравление Навального. Как передают РИА Новости, он также отметил, что в основу добрососедских отношений должны входить «четкие правила и взаимное уважение».

При этом в немецком парламенте в связи с событиями в Беларуси и отравлением Навального депутаты призвали ввести санкции, в том числе персональные, против Лукашенко, чтобы ЕС «не потерял свой авторитет». Также было предложено расширить помощь, оказываемую правозащитникам и оппозиции в РФ и Беларуси. Кроме того, в Бундестаге считают необходимым расширить «информационное предложение русскоязычной службы Deutsche Welle», передает само издание.