Песков: У России к Тихановской претензий нет, но из розыска её не уберут

Объявление непризнанного президента Беларуси Светланы Тихановской в международный розыск чиновниками режима Александра Лукашенко в Кремле не считают политическим преследованием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он также заверил, что Москва к ней претензий не имеет.

«У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства», — приводит его слова ТАСС.

Песков также отметил, что вопрос помещений политика в розыск в России не выходит за рамки юридической плоскости, при этом отказываться от своих обязательств перед Минском Москва не собирается и не уберет Тихановскую из федерального розыска.

На вопрос, считает ли Россия это преследование политически мотивированным он ответил следующим образом: