МВД РФ: Тихановскую объявили в розыск по статье о попытке свержения власти

В МВД России объяснили, почему непризнанный президент Беларуси Светалана Тихановская оказалась в базе федерального розыска: дело против неё возбудили силовые органы Беларуси. Ей вменяют призывы к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК РБ).

Ранее стало известно, что Тихановская находится в базе розыска МВД России. В ведомстве объяснили, что российские правоохранительные органы не возбуждали дела против неё, а розыск ведется в рамках международного договора.

Как следует из материала «РИА Новости», в международный розыск политика поместили белорусские силовики.

Светлана Тихановская – не единственная, кого преследуют по этой статье: её также вменяют членам президиума Координационного совета, который подразумевался как орган для координации передачи власти режима Александра Лукашенко, однако белорусский лидер не пошел на переговоры, а все члены президиума КС оказались либо под арестом, либо за границей. Белорусская оппозиция и власти ряда стран уверены, что это преследование является политическим и не имеет отношения к законности.