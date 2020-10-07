Россия объявила в розыск непризнанного президента Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская* внесена в список лиц, разыскиваемых на территории России. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает RT.

Как пишет издание, приводя скриншот поискового запроса, человек, чьи персональные данные совпадают с лидером белорусской оппозиции, объявлен в российский розыск. В какой связи её ищут российские силовики, не уточняется: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из публикации.

Российское госиздание отмечает, что в Беларуси в настоящий момент возбуждено уголовное дело о попытке «захвата власти» в связи с созданием Координационного совета. Многие члены президиума совета были либо арестованы по этому делу, либо выдворены из страны, либо и то и другое в разных порядка. Самостоятельно страну покинул экс-министр культуры Павел Латушко, которому Александр Лукашенко лично пообещал уголовное преследование, а также лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Оба они намерены вернуться в Беларусь. О том же заявляла и Тихановская.

Сама Тихановская не скрывается, она посещает с официальными визитами Францию и Германию, проводя встречи с главами государств и выступая перед федеральными парламентами.

*Согласно законодательству Беларуси в результате тайной инаугурации Александр Лукашенко утратил статус формального президента Беларуси. Так как выборы президента Республики, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, здесь и далее Sobesednik.ru считает Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко непризнанными президентами Беларуси.