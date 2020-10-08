МВД России не возбуждало уголовного дела против Тихановской

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская* находится в российской базе уголовного розыска не из-за возбужденного в России дела, а на основании договора в рамках СНГ.

«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка», — поясняет пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

Данные в последний добавляются по соглашениям от 1992 и 2009 годов, которые были заключены в рамках СНГ. При этом формирование банка разыскиваемых лиц осуществляется в соответствии с регламентом, который был подписан правительствами стран-участниц СНГ в 2015 году.

Сама Тихановская поясняла, что не располагает сведениями о том, почему оказалась в базе розыска российского МВД. Это может быть связано с возбужденным в Беларуси уголовным делом о попытке захвата власти, по которому проходят члены президиума Координационного совета. Является ли Тихановская фигурантом этого дела? неизвестно.

*Согласно законодательству Беларуси в результате тайной инаугурации Александр Лукашенко утратил статус формального президента Беларуси. Так как выборы президента Республики, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, здесь и далее Sobesednik.ru считает Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко непризнанными президентами Беларуси.