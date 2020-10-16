Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА, в статье: автора

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Новости дня

16 октября, пятница

[09:23]Жапаров стал президентом Киргизии после отказа главы парламента. Режим ЧП отменен
[08:47]Убыль россиян, нет коек, Трамп, Фургал, похищение и побег. Главное к 16 октября

15 октября, четверг

[16:57]Около 30% банков в России являются убыточными
[15:51]Любовь Соболь подтвердила выдвижение в Госдуму и опубликовала свою программу
[15:23]Песков заявил, что в Кремле нет спецотдела по дискредитации Навального
[14:38]Кудрин против урезания бюджета на армию: "Я скоро превращусь в защитника Минобороны"
[13:54]Евросоюз ввел санкции против Пригожина из-за наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии
[13:09]Китайский лидер призвал корпус морской пехоты готовиться к войне
[12:43]Под санкции ЕС попали Кириенко, Бортников, Ярин и институт, создавший "Новичок"
[12:19]Собянин запрещает ночные клубы без регистрации и СМС. Мэра упрекают в бессистемности
[12:04]От ковида в РФ скончалось рекордное число людей. Врачи не готовы ко второй волне
[11:11]Президент Киргизии сдержал слово и ушел в отставку ради прекращения протестов
[10:43]Уже третий работник "Беларуськалия" приковал себя в шахте в знак протеста
[10:30]Сериал "Декстер" продлили спустя 8 лет. Работу возглавит автор первых сезонов
[09:42]Власти: пикетчиков задерживают из-за того, что вокруг них собираются люди
[09:11]Мантуров заявил, что закрывать предприятия сервиса и торговли пока нет нужды
[08:46]По стопам Чаушеску, закон о Госсовете, NYT про Навального. Главное к 15 октября

14 октября, среда

[18:27]РГО: Рыбы, осьминоги и крабы на Камчатке погибли из-за кислородного голодания
[17:51]112 составов УК могут перевести в "проступки" и не сажать по ним в колонии
[17:06]Нарочно наехавший на собаку волгоградец может попасть под суд по уголовной статье
[16:08]В Екатеринбурге жители многоэтажки пытаются выселить из дома магазин гробов
[15:57]ФОМ: Половина россиян следят за внешней политикой, половина считают её успешной
[15:16]Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией
[15:16]В Верховном суде просят сразу привлекать дознавателей к делам о домашнем насилии
[14:35]В больнице очереди разогнали ради губернатора, приехавшего проверить, нет ли очередей
[14:08]Ярмыш о словах Лаврова: С одной стороны экспертизы, с другой – "бред Пескова"
[13:46]Минтранс разрешил пассажирам фотографироваться в аэропортах и на вокзалах
[13:22]Лавров пообещал "зеркально" ответить на санкции за отравление Навального
[12:57]У "Союзмультфильма" может появиться разговорное шоу на YouTube
[12:47]Число желающих продать свой бизнес выросло почти на 30%. Эксперты ждут банкротств
[12:05]После презентации Apple заметно повысила цены в рублях на свою продукцию
[11:59]COVID-19 за сутки в РФ: 14 231 – заболели, 239 – умерли, 7 920 – выздоровели
[11:17]У "Уралвагонзавода" нет ни одного покупателя на 2021 год, но есть огромные долги
[11:16]Россияне после ковида примут участие в исследовании тяжелых случаев течения болезни
[10:36]"Фавипиравир" и другие лекарства от коронавируса станут жизненно необходимыми
[10:18]Facebook объединился с ЮНИСЕФ для пропаганды вакцинопрофилактики
[09:58]WSJ подтвердила отправку в Карабах сотен сирийских наемников, связанных с Турцией
[09:15]Собянин: Школьники 6-11 классов будут учиться удаленно. 1-5 классы учатся очно
[08:46]В испытании вакцины "Спутник V" будут участвовать 110 добровольцев старше 60 лет
[08:31]Законность указа Собянина, новый iPhone, 100 дней Сафронова. Главное к 14 октября

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Убыль россиян, нет коек, Трамп, Фургал, похищение и побег. Главное к 16 октября

Общество
08:47, 16 октября 2020

Убыль россиян, нет коек, Трамп, Фургал, похищение и побег. Главное к 16 октября
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что коечный фонд, выделенный под коронавирус, загружен на 90%. Об этом ранее сообщали эксперты. Несмотря на наличие резерва он уверен, что пока достаточно и тех коек, которые есть, передает РБК. При этом министр отметил, что реанимации пока заполнены лишь на 10%.

Американский теннисист Сэм Куэрри, узнав, что у него коронавирус, улетел из Санкт-Петербурга, где был на турнире, в Европу испугавшись госпитализации в российской больнице, обращает внимание «Дождь» со ссылкой на журналиста The New York Times. Он был на изоляции в отеле, но не стал открывать дверь врачам, а получив уведомление о возможной госпитализации «сбежал» из России на частном самолете.

В правительстве радикально пересмотрели прогноз убыли населения, пишут «Известия»: в 2020 население страны сократится на 352,5 тысячи человек вместо 158 тысяч. В 2021 году население должно было сократиться на 81,5 тысячи, а в 2022-2024 годах — увеличится на 8,3, 58,3 и 67,6 тысячи. Теперь с 2021 по 2024 запланирована убыль на 290, 238, 189 и 165 тысяч соответственно.

Журналистка Ева Меркачева из ОНК Москвы и СПЧ при президенте рассказала, что у экс-губернатора Сергея Фургала есть некое заболевание, из-за которого ему нужно сделать компьютерную томографию (КТ). Болезнь подтверждена, следователи о ней знают, но Фургалу не позволяют сделать его так как КТ не делают в СИЗО, а только в больницах.

В московском дептрансе обещают чаще штрафовать за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, передают РИА Новости. В то е время туда намерены не пускать людей без масок и перчаток, даже если они оплатили проезд. Как в столичном ведомстве планируют за этим следить, не уточняется, однако говорится, что к процессу подключат правоохранителей.

А в Подмосковье с 17 октября запретят танцы, караоке и прочие увеселительные мероприятия с полуночи до 08:00. Напомним, что в Москве ночные заведения ограничили QR-кодами и СМС.

Google анонсировал сервис, который позволит узнавать загруженность людьми магазинов, пляжей, парковок и других заведений. Он появится и в России.

Дональд Трамп пообещал мирную передачу власти в случае поражения на выборах, но в том случае, если они будут «честными». Ранее он угрожал, что не отдаст власть.

Представитель МИД Ирана заявил, что страна «не останется равнодушной» в случае попадания снаряда из зоны карабахского конфликта не её территорию. Как следует из сообщения Саида Хатибзаде в Telegram, такой инцидент уже имел место, а безопасность граждан для Ирана «является красной линией».

Федеральное авиационное управление США сообщило, что Соединенные Штаты с 27 октября снимают запрет на перелет над территорией Крыма. Это не означает его признание, но уровень опасности в воздушной зоне снизился с 2014 года. 

По данным «Работа.ру», в 72% российских компаний сотрудников не переводили на удаленку, а тех, кто работает удаленно, работодатель не снабжал необходимой техникой. Об этом также заявили 72% опрошенных, передает ТАСС, они работают, используя собственную технику. Лишь 28% респондентов снабдили всем необходимым.

Освещающий протесты журналист хабаровского издания RusNews и блогер Сергей Плотников заявил, что его похитили неизвестные в балаклавах, вывезли за 40 км от города, заковали в наручники и угрожали убийством, если он не станет с ними сотрудничать. «Мне стреляли возле ног, говорили — либо ты будешь сотрудничать с нами, либо тебе попадет пуля в голову», — приводит его слова русская служба «Би-би-си».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Нагорный Карабах #Трамп #Москва #Иран #Самоизоляция #Фургал #Хабаровск

Рубрика: Общество

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