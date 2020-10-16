Убыль россиян, нет коек, Трамп, Фургал, похищение и побег. Главное к 16 октября

Глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что коечный фонд, выделенный под коронавирус, загружен на 90%. Об этом ранее сообщали эксперты. Несмотря на наличие резерва он уверен, что пока достаточно и тех коек, которые есть, передает РБК. При этом министр отметил, что реанимации пока заполнены лишь на 10%.

Американский теннисист Сэм Куэрри, узнав, что у него коронавирус, улетел из Санкт-Петербурга, где был на турнире, в Европу испугавшись госпитализации в российской больнице, обращает внимание «Дождь» со ссылкой на журналиста The New York Times. Он был на изоляции в отеле, но не стал открывать дверь врачам, а получив уведомление о возможной госпитализации «сбежал» из России на частном самолете.

В правительстве радикально пересмотрели прогноз убыли населения, пишут «Известия»: в 2020 население страны сократится на 352,5 тысячи человек вместо 158 тысяч. В 2021 году население должно было сократиться на 81,5 тысячи, а в 2022-2024 годах — увеличится на 8,3, 58,3 и 67,6 тысячи. Теперь с 2021 по 2024 запланирована убыль на 290, 238, 189 и 165 тысяч соответственно.

Журналистка Ева Меркачева из ОНК Москвы и СПЧ при президенте рассказала, что у экс-губернатора Сергея Фургала есть некое заболевание, из-за которого ему нужно сделать компьютерную томографию (КТ). Болезнь подтверждена, следователи о ней знают, но Фургалу не позволяют сделать его так как КТ не делают в СИЗО, а только в больницах.

В московском дептрансе обещают чаще штрафовать за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, передают РИА Новости. В то е время туда намерены не пускать людей без масок и перчаток, даже если они оплатили проезд. Как в столичном ведомстве планируют за этим следить, не уточняется, однако говорится, что к процессу подключат правоохранителей.

А в Подмосковье с 17 октября запретят танцы, караоке и прочие увеселительные мероприятия с полуночи до 08:00. Напомним, что в Москве ночные заведения ограничили QR-кодами и СМС.

Google анонсировал сервис, который позволит узнавать загруженность людьми магазинов, пляжей, парковок и других заведений. Он появится и в России.

Дональд Трамп пообещал мирную передачу власти в случае поражения на выборах, но в том случае, если они будут «честными». Ранее он угрожал, что не отдаст власть.

Представитель МИД Ирана заявил, что страна «не останется равнодушной» в случае попадания снаряда из зоны карабахского конфликта не её территорию. Как следует из сообщения Саида Хатибзаде в Telegram, такой инцидент уже имел место, а безопасность граждан для Ирана «является красной линией».

Федеральное авиационное управление США сообщило, что Соединенные Штаты с 27 октября снимают запрет на перелет над территорией Крыма. Это не означает его признание, но уровень опасности в воздушной зоне снизился с 2014 года.

По данным «Работа.ру», в 72% российских компаний сотрудников не переводили на удаленку, а тех, кто работает удаленно, работодатель не снабжал необходимой техникой. Об этом также заявили 72% опрошенных, передает ТАСС, они работают, используя собственную технику. Лишь 28% респондентов снабдили всем необходимым.

Освещающий протесты журналист хабаровского издания RusNews и блогер Сергей Плотников заявил, что его похитили неизвестные в балаклавах, вывезли за 40 км от города, заковали в наручники и угрожали убийством, если он не станет с ними сотрудничать. «Мне стреляли возле ног, говорили — либо ты будешь сотрудничать с нами, либо тебе попадет пуля в голову», — приводит его слова русская служба «Би-би-си».