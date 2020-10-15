От ковида в РФ скончалось рекордное число людей. Врачи не готовы ко второй волне

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России был зарегистрирован антирекорд по количеству умерших от болезни — 286 человек. Предыдущий максимум был два дня назад и составлял 244 летальных исхода. Днем же ранее было 239 смертей от коронавируса.

До этого антирекорд был зафиксирован в конце мая — 232 умерших в день. К сентябрю показатель колебался на уровне 100 смертей в сутки, но в середине месяца начался резкий рост, который продолжается до сих пор.

Дневной прирост новых случаев коронавируса показал уменьшение до 13 754 человек. Накануне показатель составил 14 231, что также было абсолютным максимумом.

При этом федеральные власти не считают необходимым закрывать на карантин предприятия общепита и ритейла, а также усиливать противоэпидемиологические меры, хотя по численным показателям коронавирус превосходит весенние данные, когда руководство страны принимало эти решения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это тем, что с того момента был подготовлен дополнительный коечный фонд, а коронавирус научились лечить более эффективно.

Однако, как писал VTimes, замминистра здравоохранения Олег Гриднев во вторник признался, что в стране уже заняты 90% мест, отведенных на ковидных больных. При этом исследование платформы «Доктор на работе» показало, что 76% врачей в регионах уверены, что здравоохранение не готово ко второй волне болезни. В Москве таких медиков оказалось 57,3%, причем главной проблемой, как в столице, так и в регионах называют нехватку врачей.