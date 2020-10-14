В больнице очереди разогнали ради губернатора, приехавшего проверить, нет ли очередей

В Барнауле руководство поликлиники №14 подготовилось к визиту губернатора Алтайского края Виктора Томенко, прибывшего туда с ревизией из-за многочисленных жалоб на невозможность попасть ко врачу из-за больших очередей. Медицинские чиновники буквально разогнали толпы людей, а всем посетителям на время приезда главы региона пришлось стоять в очереди у заднего входа в больницу. Самом же Томенко, пройдясь с делегацией по пустым коридорам, никаких отклонений от нормы не обнаружил.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу правительства региона, на фотографиях, опубликованных ими, никаких очередей не видно, а вот в группе «Барнаул 22» во «ВКонтакте» в этой и других поликлиниках города необычно большие очереди, людям зачастую не удается забрать больничные листы, а ко врачу приходится стоять по пять часов. Издание предполагает, что в остальных медучреждениях по маршруту Томенко людей также заранее выгоняли.

«Нужно делать такие мероприятия без предупреждения, а то получается сплошное издевательство над людьми», — сетуют жители города.

Данные о разгоне очередей подтверждают и ряд местных журналистов, а пресс-служба регионального правительства отказалась комментировать эту новость.