Мантуров заявил, что закрывать предприятия сервиса и торговли пока нет нужды

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что решение о закрытии на карантин предприятий общепита и ритейла будут принимать региональные власти, а федеральное ведомство сейчас не видит в этом необходимости.

На вопрос журналистов ТАСС о том, продолжат ли в ближайшее время работать эти индустрии, чиновник ответил утвердительно, отметив, что «однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение».

При этом глава Минпромторга уверен, что пока компании в сфере сервиса и торговли могут работать, соблюдая предписания Роспотребнадзора. По его словам, их дальнейшее функционирование «выглядит весьма реалистичным». Единственным условием, которое может этому помешать, является дальнейший рост числа зараженных.

Также Мантуров, что рассматриваются варианты с переводом части сотрудников таких компаний на удаленную занятость, если это возможно без срыва производственных процессов.