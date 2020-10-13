Попова "не видит смысла" в карантине как весной, но ковид бьет все рекорды

Сегодня зафиксированы рекордные цифры как по приросту заболевших коронавирусом, так и по числу погибших от него: 13 868 новых случаев болезни за сутки и 244 смерти. Цифр выше этих в России не было даже весной, оба показателя — абсолютный максимум. Это следует из данных оперативного штаба.

В то же время Роспотребнадзор заявляет, что повторять жесткий карантин, аналогичный весеннему, не нужно: «Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим», — сказала глава ведомства Анна Попова (цитата по «Интерфаксу»).

Свои слова Попова объяснила тем, что если сравнивать число заболевающих в день на 100 тысяч населения в России и в других странах, пока что российские цифры меньше: восемь против 54 в Израиле, 22 — в Великобритании, 28 — во Франции и 21 — в Испании.

Агентство также отмечает, что пояснил отсутствие необходимости вводить общий карантин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в России сейчас существует достаточный коечный фонд и «гораздо более продвинутые протоколы лечения»: «Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — сказал он.