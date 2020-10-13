Маски, штрафы и уборщицы на удаленке: карантин в Москве не за горами?

Меры по борьбе с коронавирусом ужесточаются практически каждый день. Как меняется наша жизнь и ждать ли нам введения повторного карантина?

Цирк с масками

– Масочку, пожалуйста, наденьте, – решительно произнесла обычно улыбчивая продавщица маленького сетевого магазинчика, всем своим видом показывая, что без этого аксессуара акт товарно-денежного обмена невозможен. Всех покупателей на кассе ждало неизбежное. Благо сотрудники уютного заведения оказались либерально настроенными и охотно продавали особо легкомысленным гражданам одноразовые голубенькие изделия по 4 рубля, не допуская парадоксальной ситуации «мы вам маску не продадим, потому что вы без маски».

В магазинах «Фикс-прайс» теперь тоже гораздо более жесткая политика.

– Надеваем маски, – строго предупредил меня мужчина крупного телосложения на входе.

Фото: Ольга Кузнецова

А на кассе ожидало небольшое цирковое представление. Прежде чем приступить к обслуживанию, кассир с трудом отодрала руками в порядком замызганных перчатках небольшой пакет и предложила надеть его на руку ввиду отсутствия у меня перчаток.

– На какую руку лучше?

– На любую, главное – чтобы был.

– Можно на левую, а то расплачиваться будет трудно?

– Конечно, можно.

В магазине одежды тоже попросили надеть маску. После чего позволили примерить часть ассортимента.

Надзорные органы вовсю пользуются ситуацией. Всех наверняка впечатлила недавняя история о миллионном штрафе, выписанном ЦУМу за нарушение масочного режима. О том, как генерируются такие штрафы, рассказала сотрудница одного из крупных московских ТЦ Ольга.

– Всё в лучших традициях развода из 90-х, – говорит Ольга. – [Сотрудники Роспотребнадзора] ходят тройками. Один заходит в магазин без маски и перчаток. Его вежливо просят либо их надеть, либо покинуть магазин. Его коллега фоткает засланца в магазине, как только фотка сделана, магазину прилетает акт и штраф от 300 тысяч! Еще и посетителей ТЦ стали штрафовать за передвижение без средств защиты. Вот так, прикрываясь заботой о нашем здоровье, сшибают бабло.

Конспирология и лайфхаки

Заведения общепита, как ни странно, продолжают работать. Причем та же сеть ресторанов общественного питания KFC лишь вежливо просит посетителей надевать маски, пока те стоят в очереди и ждут заказа, а за столиками все сидят уже расслабленными, как в благословенные довирусные времена. В McDonald s чуть строже: на входе всем измеряют температуру, хотя Собянин до этого не додумался – это инициатива заведения.

Пожалуй, ответственнее всего к указам столичного градоначальника отнеслись в МФЦ. Там при входе мне не только измерили температуру, но еще и вручили пару противных полиэтиленовых перчаток, в которых невозможно находиться дольше 1 минуты, но сотрудники и посетители мужественно это терпят. Безмасочным гражданам в МФЦ вручают еще и маску. Это, уважаемые москвичи и гости столицы, лайфхак про то, как сэкономить 5–10 рублей на средства «защиты».

Самым опасным в эти непростые времена, на наш неискушенный взгляд, оказалось посещение обычной районной поликлиники. Впрочем, визит в это учреждение никогда не был увеселительной прогулкой. Хотя все граждане здесь дисциплинированно ходят не только в масках, но еще и в бахилах, «социальную дистанцию» соблюсти просто невозможно – огромная и плотная очередь в регистратуру, заполненные людьми узкие коридоры.

– Ну а что поделать, – призналась одна из сотрудниц учреждения. – В этом районе только за последние лет пять построили кучу домов, а поликлиника как была одна в 70-м году, так и остается. Да, есть электронная запись, но от этого не легче.

Уборщица на удаленке

Однако больше всего нервы москвичам портит не это, а требование мэрии ко всем организациям отправить на удаленку не менее 30% сотрудников. От руководителей требуют еженедельно предоставлять их списки вместе с номерами мобильных, машин и транспортных карт. В случае нарушения грозят разным – от штрафов до прекращения деятельности. Сотрудники кадровых служб жалуются, что электронная форма мэрии работает кое-как и простая загрузка списка превращается в испытание. С «удалением» людей борются как могут. Кто-то вписывает в списки уборщиц, кто-то – бухгалтерию на аутсорсе.

– У нас даже перевыполнили норму: отправили по домам процентов 35, – поделился сотрудник Авиационной школы Аэрофлота Михаил. – Но мы и так ходим через раз – учащихся почти нет, самолеты-то особо не летают.

Последней (пока) вишенкой на торте стала блокировка социальных карт пенсионерам и школьникам, лишившая их возможности льготного проезда на общественном транспорте. Вопрос – как все это поможет справиться с вирусом? – остается открытым.

«Преступление» и наказание

Легендарный Центральный детский магазин на Лубянке и Концертный зал имени Чайковского хотят оштрафовать за несоблюдение масочного режима. Корреспондент «Собеседника» отправился по этим местам узнать, действительно ли там есть такие нарушения.

Недетский штраф для «Детского мира»

При входе в бывший «Детский мир» охранники вежливо указывают на коробки с масками и перчатками: дескать, без них вход воспрещен. Приятный пустячок: бесплатно, купить не предлагают, как это бывает в некоторых магазинах. В будние дни людей немного, но они есть, к тому же встречаются с детьми, которые тоже в масках. Замечаю, что две молодые девушки, пройдя охрану, маски снимают напрочь. Но потом понимаю почему – идут в кафе, усаживаются за столики. Понятное дело: в масках кофе пить неудобно.

В детской игровой зоне резвится мальчик лет шести. Рядом сидит женщина в маске. Интересуюсь. Она – мама этого парня, работает бухгалтером, сейчас на удаленке дома, поэтому выйти прогуляться с сыном может редко. Но почему парень-то без маски?! «Посмотрите, как он бегает и радуется, он же задохнется, если надеть на него эту ерунду! Тем более я слышала, что детям этот вирус не передается!» – говорит она мне, улыбаясь. Но, завидев сотрудницу магазина, подзывает сына к себе и прижимает к груди, чтобы не было замечено нарушение.

В начале октября инспекторы заявили, что некоторые посетители и сотрудники этого магазина ходят без масок, к тому же в помещениях не оказалось рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Теперь знаменитому магазину грозит штраф в 500 тысяч рублей или его закроют на 90 суток. Решит суд. К сожалению, работники магазина разговаривать на эти темы отказываются. Только одна продавщица на наш вопрос в сердцах сказала: «Вы что, не понимаете?! Городской бюджет пополнять надо, вот они и делают вид, что ловят «преступников» без масок!»

Зал имени Чайковского

В Концертный зал имени Чайковского, даже когда там нет мероприятий, посетителей пускают: тут располагаются разные кафе. На входе тоже бесплатно выдают маски и перчатки. Спрашиваю: «Говорят, вас штрафуют?» Девушка в строгом костюме печально: «Я не знаю, почему? Мы целый день ходим в этих масках, знаете, как это трудно?!» Теперь залу грозит штраф до 300 тысяч рублей. В кафе же немногочисленные посетители сидят либо со спущенными на подбородки масками, либо совсем без них. Но, по словам работников концертного зала, зона кафе официально не относится к ним.

– Мы не можем давать официальные комментарии, потому что не получили никаких предписаний. Маски и перчатки мы выдаем с 7 августа, когда снова начали проводить концерты. У нас было полнейшее соблюдение всех требований, – прокомментировали нам ситуацию в пресс-службе зала.

Пока Роспотребнадзор обращает внимание на центральные культурные точки столицы, настоящим рассадником стали клубы, где люди находятся рядом друг с другом, зачастую совсем не вспоминая про маски. В целом же ситуация такова, что никакой внутренний контроль неспособен заставить человека соблюдать правила и оштрафовать можно кого угодно.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2020 под заголовком «Маски-шоу: часть вторая».