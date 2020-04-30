Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?

Все больше гипермаркетов запрещают посетителям вход без медицинских масок. Имеют ли магазины право вводить такие оградительные меры и как быть тем, в чьих регионах власти ввели обязательное ношение масок, объясняет адвокат, правовой аналитик «Агоры» Станислав Селезнев.

Законно ли запрещать вход в магазин без маски?

– Такое требование не противоречит правам потребителей, здесь не имеется здесь никакой дискриминации, если всем покупателям предлагаются одинаковые условия, – говорит адвокат. – Ночные клубы ведь устанавливают свой дресс-код, и если кто-то не соответствует ему, посетителю могут отказать в праве посещения заведения. Здесь та же ситуация.

Юрист не советует спорить с охранниками и тем более прорываться в гипермаркет силой. Сотрудники магазина вполне могут вызвать полицию, которая может квалифицировать действия нарушителя не в его пользу. Лучше не нарываться на административный штраф.

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Могут ли наказать за пребывание без маски в тех регионах, где ввели ее обязательное ношение?

– Обоснованность этого запрета при условии отсутствия режимов ЧС или ЧП аналогична запрету выходить из дома, – поясняет адвокат. – Федеральные правила поведения граждан в режиме повышенной готовности не содержат такого требования.

Однако наказание за несоблюдение региональных правил будет иметь формальное обоснование до признания судом этих правил не соответствующими закону полностью или в части. Суды же, в свою очередь, рассматривают дела произвольно, самостоятельно определяя неотложность того или иного дела.