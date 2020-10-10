Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?

qСтолица вернулась к масочному режиму. Sobesednik.ru выяснил, где можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты.

Штраф за несоблюдение масочного режима в Москве, согласно местному КоАП, составляет 5 тысяч рублей. Во многих магазинах продавцы уже отказываются отпускать товар «безмасочным» покупателям, ведь торговые точки за нарушение масочного режима тоже штрафуют.

Sobesednik.ru выяснил несколько способов, как обзавестись маской и перчатками бесплатно.

1. Обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена

Сотрудники Центра оказывают услуги по сопровождению в метро лицам, которым необходима посторонняя помощь — мамам с детьми, пожилым и инвалидам. При обращении в Центр на одну поездку выдают одноразовые маску и перчатки. В Центр необходимо обращаться заранее.

Заявку можно оставить через официальное приложение «Метро Москвы», на официальном сайте московского метро или с 7:00 до 20:00 по бесплатным номерам телефона: +7 (495) 622-73-41 и +7 (800) 250-73-41.

2. Взять у волонтеров

В пандемию некоторые волонтерские организации раздают маски. Обычно это происходит около вокзалов и станций метро.

Например, в октябре раздачей масок будут заниматься активисты «Волонтерской роты «Боевого братства». Как сообщили нам в организации, раздавать маски планируют около станции метро «Чеховская» (со стороны кинотеатра Пушкинский) и на Комсомольской площади около центрального входа на Ленинградский вокзал с 14.00 до 15.00. Акция продлится как минимум до конца октября.

По дальнейшей раздаче масок решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в Москве.

3. Получить в магазине. Но не в каждом

Разжиться маской и перчатками можно в продуктовых магазинах – но только в тех, которые, что называется, не жадные. Еще в первую волну некоторые торговые сети стали обеспечивать покупателей средствами индивидуальной защиты.