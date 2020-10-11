В Нидерландах профсоюзы добились допвыплаты €2 в день госслужащим на удаленке

За один восьмичасовой рабочий день сотрудник в среднем выпивает шесть чашек кофе или чая, использует туалетную бумагу на 0,25 евроцентов, а также тратится на электроэнергию и отопление и укорачивает срок жизни своей мебели на 0,01 евроцент, подсчитали в Нидерландах. Общая сумма такого рода затрат в сутки цифра доходит до 2 евро, и профсоюзы госслужащих добились, чтобы государство выплачивало эту сумму каждому, кто трудится на удаленке.

Как пишет RTL Nieuws, в год при стандартной трудовой неделе в 40 часов сумма должна составить 440 евро, но госслужащие работают по 36 часов в неделю, поэтому для них итоговая сумма составит 363 евро. Именно столько сотрудники должны бы были сэкономить, если бы ходили на работу в офис.

Исследователи из NIBUD, которые проводили подсчет стоимости одного дня работы из дома, также рекомендуют и другим людям, переведенным на дистанционную форму работы, обсудить со своим работодателем возможность выплаты компенсации.