В ОНК рассказали о Фургале, теряющем в СИЗО зрение: "Сегодня был тяжелый разговор"

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время сегодняшнего визита был чрезвычайно зол тем, как с ним обращаются сотрудники СИЗО «Лефортово» и следователи. Обычно сохраняющий спокойствие он ругался, кричал и даже рассказал, что именно в изоляторе его зрение начало резко ухудшаться.

«Сегодня был тяжелый разговор. Фургал был разозлен ужасно, разговаривал на повышенных тонах с сотрудником СИЗО, просто кричал. Я его таким еще не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным»,

— делится впечатлениями правозащитница.

Он сказал, что здоров, однако зрение падает и с каждым днем он видит всё хуже. Литвинович пишет в своем Facebook, что в «Лефортово» он уже не первый жалуется на это. Она рекомендовала отвезти бывшего губернатора к офтальмологу в «Матросскую тишину».

Но были и другие проблемы: ранее Sobesednik.ru не раз писал, что Фургала ограничивают в праве на адвоката, а также лишают возможности проводить свидания с родными и друзьями и забирают всю переписку. По его словам, всё это продолжается и по сей день:

«С 9 июня я повержен в гражданских правах! Мне запрещено любое общение — мне не приходят никакие письма, их все забирает следователь! Я лишен права защищаться – ко мне приходили адвокаты, но наша встреча приходила при сотруднике СИЗО, наш разговор не был конфиденциальным, все прослушивается! — возмущается Фургал. — В итоге я не могу выработать с адвокатами свою линию защиты и значит — лишен защиты! Звонки мне следователь не разрешает, свидания — не разрешает!